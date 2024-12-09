В Польше испугались конкуренции с Украиной: на какой товар хотят ввести квоты

Польские производители цемента обвинили Украину в недобросовестной конкуренции и требуют оградить внутренний рынок от импорта ее цемента – установив квоты. Там утверждают: наплыв товара с Украины может привести к остановке некоторых местных предприятий.

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Об этом сообщает Puls Biznesu. Отмечается: с 2019 по 2023 год поставки украинского цемента в Польшу выросли более чем на 1 500%.

В частности, по словам председателя Ассоциации производителей цемента Польши Збигнева Пильха, в 2020 году Украина поставляла в Польшу 32 000 тонн цемента. А в 2023-м – около 340 000 тонн.

Более того, уверил он, в 2024 году ожидается, что импорт достигнет более 500 0000 тонн. А в следующем может возрасти до 1,5 млн. тонн.

Представители же польского цементного сектора, отмечается в материале, обвиняют украинских производителей в недобросовестной конкуренции – поскольку те "не несут затрат на климатическую политику Евросоюза". Также поляки опасаются закрытия своих предприятий из-за неспособности выдерживать конкуренцию.

"Мы не можем конкурировать с украинским импортом. В такой ситуации существование, например, цементного завода в Хелме, 25 км от границы с Украиной, не будет оправданным", – сказал Пильх.

Выход же из ситуации Ассоциация видит в установлении квот на ввоз в Польшу цемента из Украины. "Наше требование – ограничить беспошлинный импорт на среднем уровне последних трех лет", – рассказали там.

Польские протесты на границе с Украиной

Ранее жепольские аграрии перекрывали границу с Украиной – с ноября прошлого года по апрель этого. Главным требованием протестующих было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины, и в частности уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят по территории этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля. Однако аналогичные однодневные протесты проходили, в частности, в мае, июне, ноябре.

Как сообщал OBOZ.UA, на самом деле, блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу". Дело в том, что в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

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