В одном из облцентров Украины прекратят подачу горячей воды: почему и как надолго

В Чернигове с 30 января 2026 года временно прекратят подачу горячей воды, чтобы направить все ресурсы на сохранение отопления в домах из-за дефицита тепловой мощности и похолодания. Отмечается, что это вынужденный и временный шаг, аналогичные ограничения сейчас применяют и в Киеве для стабилизации работы энергосистемы после вражеских атак.

Видео дня

Об этом сообщает КП"Теплокоммунэнерго". В предприятии объяснили, что в нынешних условиях город не имеет достаточных ресурсов, чтобы одновременно обеспечивать жителей и стабильным отоплением, и горячим водоснабжением.

Именно поэтому приоритет был отдан сохранению тепла в домах черниговцев. Весь имеющийся тепловой ресурс временно направят на поддержание системы отопления жилых домов, чтобы избежать аварий и промерзания сетей в период низких температур.

В КП "Теплокоммунэнерго" отметили, что речь идет о вынужденном шаге, продиктованном исключительно безопасной и технической ситуацией. Специалисты предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать работу системы теплоснабжения и при первой возможности восстановить полноценное предоставление услуг. О восстановлении горячего водоснабжения жителей обещают сообщить дополнительно.

Коммунальщики обратились к потребителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием, ведь главной задачей сейчас остается сохранение тепла в домах и недопущение масштабных аварий в разгар зимы. Подобная ситуация сейчас наблюдается и в Киеве.

Из-за нескольких массированных атак врага столица работает в условиях сложной энергетической ситуации и применяет противоаварийные меры. В частности, в части жилых домов временно ограничили централизованное снабжение горячей водой, чтобы высвободившуюся тепловую мощность направить на восстановление отопления.

В городских властях объясняют, что при низких температурах повторный запуск системы является технически сложным, особенно в районах, где тепло уже приходилось перезапускать несколько раз, например, в части Деснянского района. При этом отмечается, что ограничения касаются не всего жилого фонда, а лишь домов, где это критически необходимо для сохранения теплоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство цифровой трансформации готовит масштабное обновление приложения Дія для водителей авто. Большинство ключевых вопросов, связанных с автомобилями, планируют перевести в онлайн – без визитов в госучреждения и даже вызова полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!