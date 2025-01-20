В одной из стран ЕС могут запретить иностранцам покупать недвижимость: какие причины такого решения

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил запретить нерезидентам из не входящих в ЕС стран покупать жилье в стране, если они не проживают там постоянно. Такая инициатива направлена на преодоление жилищного кризиса и уменьшение спекуляций на рынке недвижимости.

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Об этом пишет Bloomberg. По его словам, такие покупки в большинстве своем являются спекулятивными, способствуют росту цен и ухудшают доступность жилья для испанцев.

В 2023 году граждане стран за пределами ЕС приобрели около 23 тысячи объектов недвижимости в Испании. Хотя это составляет лишь небольшую долю рынка, правительство считает, что ограничение таких операций поможет снизить давление на рынок жилья, особенно в популярных туристических регионах.

Помимо запрета на приобретение жилья нерезидентами, Санчес предложил введение 100% налога на покупку недвижимости для граждан стран, не входящих в ЕС, если они проживают в Испании менее 183 дней в году. В дополнение к этому правительство планирует реализовать 12-пунктовый план, предусматривающий следующие меры:

строительство социального жилья: передача более 3300 домов и 200 гектаров земли для развития доступного жилья;

передача более 3300 домов и 200 гектаров земли для развития доступного жилья; финансовая поддержка арендаторов: предоставление государственных гарантий молодежи для покрытия арендного залога;

предоставление государственных гарантий молодежи для покрытия арендного залога; увеличение налогов на краткосрочную аренду: направленную на уменьшение количества сдаваемых туристам квартир.

Предложения Санчеса нуждаются в одобрении парламента, что может быть сложной задачей из-за наличия коалиционного правительства меньшинства. Тем не менее, правительство планирует активно консультироваться с экспертами и привлекать поддержку других политических сил.

Эксперты отмечают, что доля нерезидентов, покупающих недвижимость в Испании, составляет всего 4-5% от общего количества сделок. В то же время именно в курортных регионах спекулятивные покупки оказывают существенное влияние на цены. Ограничение покупки жилья иностранцами может стать значительным шагом к уменьшению этого влияния.

Британские граждане, традиционно являющиеся крупнейшей группой покупателей недвижимости из-за пределов ЕС, могут стать основной группой, пострадавшей от новых мер. Они часто покупают дома для отдыха на испанском побережье или для проживания на пенсии. Также под ограничения могут попасть зажиточные латиноамериканцы, которые в последние годы активно покупают элитную недвижимость в Мадриде.

Испанское законодательство определяет нерезидентами проживающих в стране менее 183 дней в году. Украинские беженцы, находящиеся в Испании длительное время, не подпадают под действие предложенного закона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, налоги за квартиры и дома украинцы в 2025-м должны заплатить до июля. Платить придется за каждый лишний квадратный метр площади. Излишним считается та площадь, превышающая норму.

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