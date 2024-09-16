В обменниках существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно подорожал доллар – прежде всего, в покупке. В полдень понедельника 16 сентября они определили его курс в средние 41,27/41,66 грн (покупка/продажа), что сразу на 30 коп. дороже в покупке и на 9 коп. в продаже, чем вечером пятницы 13 сентября.

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В банках же изменения менее заметны. Там определили курс в средние 41,15/41,6 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. дешевле в продаже, но осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,6-41,25 грн. Так:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

УкрСиббанк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Универсал Банк – 40,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,1 грн.

Продают же они ее по 41,44-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Укрэксимбанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Универсал Банк – 41,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом в ближайшие дни

В то же время, в банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение недели (16-22 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

А вот в обменниках прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Ожидается, что курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.

В целом же, отмечается, на следующей неделе общая ситуация на валютном рынке будет мало чем отличаться от текущей. Так:

курсовые колебания будут оставаться в пределах допустимого коридора;

такая относительная стабильность станет дополнительным свидетельством эффективности режима управляемой гибкости.

"Таким образом, на следующей неделе на валютном рынке ситуация будет оставаться адекватной: любые хаотические курсовые изменения почти исключены. В то же время, со временем курсовый рост станет вполне ожидаемым, однако он не будет выбиваться за существующие макропрогнозы", – рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать, резона нет.

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