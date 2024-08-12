В обменниках произошли существенные изменения: по какому курсу можно купить доллары

В украинских обменниках существенно подешевел доллар – прежде всего, в покупке. Утром понедельника 12 августа там определили стоимость валюты в средние 40,7/41,38 грн (покупка/продажа), что сразу на 22 коп. дешевле в покупке, чем вечером пятницы 9 августа, и на 6 коп. в продаже.

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А вот в банках наличный доллар подорожал. Утром 12 августа они определили его курс в средние 40,9/41,4 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке и на 8 коп. в продаже, чем вечером 9 августа.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,75-41 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,75 грн;

Укрэксимбанк – 40,85 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Продают же они ее по 41,2-41,55 грн. Так:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Укрэксимбанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

OTP Bank – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники будут покупать доллар по новому курсу

В то же время, аналитики сообщают, что в ближайшие дни в украинских обменниках ожидается изменение курса наличного доллара. Так, до 14 августа стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 40,6 до 41,45 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости валюты как в покупке так и в продаже.

В банках же, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, прогнозируется снижение курса в покупке и рост в продаже. По ожиданиям, стоимость доллара в них будет находиться в пределах от 40,5 до 41,5 грн.

При этом эксперт выразил мнение, что ожидать новых ослаблений на валютном рынке не стоит. Дело в том, отметил финансист, что НБУ не располагает возможностями "для того, чтобы увеличивать и так большой спрос на валюту".

"Волатильность (изменчивость. – Ред.) на рынке будет большой. Однако глобального обвала, или роста я не жду. Шок, который был после ситуации на фондовых рынках, уже прошел, – и сейчас происходит коррекция, которую будем наблюдать на этой неделе (в указанный временной промежуток. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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