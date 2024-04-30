Украинцам рассказали, будут ли банки менять доллары во время майских праздников – разъяснение НБУ

В Украине в период действия военного положения упраздняются праздничные и нерабочие дни – в т.ч., не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье. Таким образом, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями – в т.ч. и для финансовой системы. Таким образом, украинцы смогут пользоваться системой электронных платежей (СЭП) и услугами банков в полном объеме – в частности, обменивать в них валюту.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там напомнили, что в начале мая "есть несколько праздничных и памятных дней":

1 мая (среда) – День труда;

5 мая (воскресенье) – Пасха;

8 мая (среда) – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Однако выходными эти либо же, в случае Пасхи, следующий за праздником дни не будут. Соответствующая норма, отмечается, закреплена на законодательном уровне.

"В период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что упраздняются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье", – говорится в сообщении.

Как будут работать банки на майские праздники

В то же время, отмечается, СЭП "уже больше года работает в режиме 24/7/365". Т.е., круглосуточно и без выходных.

Все же банки Украины подключены к системе. А потому могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных – "учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов".

"Следовательно, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Новая почта" введет один дополнительный выходной на Пасху в 2024 году, в воскресенье. "Укрпочта" не будет менять график работы. Однако большинство отделений компании и так не работают по воскресеньям, что следует учитывать.

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