В обменниках новый курс доллара: сколько теперь стоит валюта в продаже

В обменниках Украины снизили курс доллара – однако только в продаже. Утром 8 ноября они выставили его на среднем уровне 40,9/41,59 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. дешевле в продаже, но осталось на прежнем уровне в покупке.

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В банках же изменений не произошло. Как и днем ранее, там покупают наличный доллар в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,7 грн.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,52-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Укрэксимбанк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,52 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,59 грн.

Покупают же они ее по по 40,6-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

Укрэксимбанк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Универсал Банк – 40,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от курса в ближайшие дни

Тем временем, в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (11-18 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В то же время рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара в бакнках будет находиться в тех же пределах – 41,2-41,9 грн. Таким образом, в банках прогнозируется рост курса в продаже и сохранение его на текущем уровне в покупке.

В целом же, отмечается, на следующей неделе ситуация на валютном рынке может быть достаточно оптимистичной. В частности, спрос и предложение могут "быть уравновешенными, естественным путем".

"В то же время Нацбанк не бросит рынок на произвол судьбы. Ведь он будет готов в любой момент в случае угрозы вмешаться и удовлетворить спрос, таким образом достигая общего баланса", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" Т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

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