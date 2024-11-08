В обменниках новый курс доллара: сколько теперь стоит валюта в продаже
В обменниках Украины снизили курс доллара – однако только в продаже. Утром 8 ноября они выставили его на среднем уровне 40,9/41,59 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. дешевле в продаже, но осталось на прежнем уровне в покупке.
В банках же изменений не произошло. Как и днем ранее, там покупают наличный доллар в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,7 грн.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,52-41,7 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,6 грн;
- Укрэксимбанк – 41,65 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Райффайзен Банк – 41,52 грн;
- Сенс Банк – 41,7 грн;
- Укрсиббанк – 41,7 грн;
- Универсал Банк – 41,6 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,59 грн.
Покупают же они ее по по 40,6-41,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41 грн;
- Укрэксимбанк – 41,05 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Райффайзен Банк – 41,1 грн;
- Сенс Банк – 41,2 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- Универсал Банк – 40,6 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,1 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Чего ожидать от курса в ближайшие дни
Тем временем, в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (11-18 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
В то же время рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара в бакнках будет находиться в тех же пределах – 41,2-41,9 грн. Таким образом, в банках прогнозируется рост курса в продаже и сохранение его на текущем уровне в покупке.
В целом же, отмечается, на следующей неделе ситуация на валютном рынке может быть достаточно оптимистичной. В частности, спрос и предложение могут "быть уравновешенными, естественным путем".
"В то же время Нацбанк не бросит рынок на произвол судьбы. Ведь он будет готов в любой момент в случае угрозы вмешаться и удовлетворить спрос, таким образом достигая общего баланса", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" Т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.
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