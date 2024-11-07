Обменники готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (11-18 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. В то же время вечером 7 ноября обменные пункты покупают доллары в среднем по 41,08 грн, а продают по 41,6 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В то же время рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара в бакнках будет находиться в тех же пределах – 41,2-41,9 грн. Вечером 7оября там определили стоимость валюты в средние 41,2/41,7 грн (покупка/продажа).

Таким образом, в банках ожидается рост курса в продаже. И сохранение его на текущем уровне в покупке.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

В целом же, отмечается, на следующей неделе ситуация на валютном рынке может быть достаточно оптимистичной. В частности, спрос и предложение могут "быть уравновешенными, естественным путем".

"В то же время Нацбанк не бросит рынок на произвол судьбы. Ведь он будет готов в любой момент в случае угрозы вмешаться и удовлетворить спрос, таким образом достигая общего баланса", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" Т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

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