Украинские банки готовятся переписывать курс доллара в ближайшие дни: сколько будет стоит валюта

На следующей неделе украинские банки могут заметно изменить курс наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам самого банковского сектора, с 19 по 25 февраля стоимость американской валюты будет находится в пределах коридора 37,8-39 грн. Вечером же 16 февраля банки покупают доллар в среднем по 37,8 грн, а продают по 38,3 грн.

О возможных изменениях OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что разница между курсами купли и продажи – как и текущие курсовые изменения – будет находится в пределах:

30-50 копеек в банках;

до 1 грн в обменных пунктах.

"Таким образом, следующая неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих: курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не угрожающей основным трендам. Ожидается, что "подвижность" курсов будет обусловлена главным образом соотношением спроса и предложения", – сообщил Лесовой.

Что будет происходить на рынке

В целом же, подчеркнул он, в течении 19-25 февраля общая ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. В частности:

на фоне действия режима "управляемой гибкости" частые, но незначительные изменения валютных курсов будут продолжаться – но без рекордных скачков вверх или вниз;

"очевидно относительный баланс между спросом и предложением будет удержан";

наличный рынок в процессе курсообразования будет опираться на курсы межбанка.

"Кроме того, мы предполагаем, что на наличном рынке сохранится конкурентное соревнование между банками и обменными пунктами за продавцов валюты. Разница между курсами покупки будет минимальной", – резюмировал Лесовой.

Сколько можно покупать долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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