В обменниках могут отказаться от текущего курса: что будет с долларом в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских обменниках может существенно измениться курс наличного доллара – снизиться в покупке и вырасти в продаже. По экспертному прогнозу, до 12 апреля стоимость американской валюты в них будет находится в пределах от 38,5 до 39,5 грн. Вечером же 9 апреля там определили курс в средние 38,84/39,33 грн (покупка/продажа).

Такая же ситуация ожидается и в банках, сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в них стоимость доллара будет находится в рамках от от 38,4 до 39,55 грн. Вечером же 9 апреля там определили курс в средние 38,9/39,33 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: основная часть обменников и банков продолжит работать со спредом (разница между курсами продажи и покупки) в пределах 20-25 коп. Однако в период по 11 апреля он может быть расширен до 20-30 копеек – "учитывая усиление валютных рисков на международных рынках".

Резких изменений курса доллара не будет

В целом же, отмечает аналитик, несмотря на задержку американской финансовой и военной помощи, НБУ на ближайшее время имеет достаточно большой запас прочности для удержания курса гривни на приемлемом для него уровне. Достичь же этого удалось, в частности, за счет поступлениям от:

МВФ;

международных финансовых организаций;

"наших других западных партнеров".

"Такие резервы позволяют иметь определенный временный люфт для тушения тех или иных финансовых "пожаров". Что в условиях войны очень важно", – рассказал Козырев.

Валютных послаблений пока не будет

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что Украине удалось стабилизировать валютный рынок, что позволило отойти от фиксации курса гривни к доллару. Однако к переходу ко второму этапу либерализации страна еще не готова – необходимые условия для этого все еще формируются.

"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – резюмировал он.

При этом заместитель председателя НБУ подчеркнул: достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки. А также:

ввести режим управляемой гибкости курса;

начать смягчать валютные ограничения.

"Несмотря на полномасштабное вторжение и непрерывные террористические атаки россиян, украинская финансовая система бесперебойно работает. Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи", – резюмировал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам поддельные доллары – в 2023 году на их дою выпало 97% фальшивых банкнот среди всех иностранных валют. При этом чаще всего поддельными оказывались деньги крупных номиналов. А получить их можно, к примеру, в пунктах обмена, либо же на черном рынке.

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