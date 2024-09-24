В обменниках меняют доллары по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских обменниках подешевел доллар. Утром 24 сентября они выставили его курс на среднем уровне 41,36/41,78 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках изменений не произошло. Как и днем ранее, они покупают наличную валюту в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,7 грн.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 41,05-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Укрэксимбанк – 41,15 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,15 грн;

OTP Bank – 41,1 грн.

Продают же они ее по 41,62-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Укрэксимбанк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,62 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,69 грн;

OTP Bank – 41,65 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Ожидается стремительный рост доллара

В то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. Отметим:

компании используют прогнозы курса планирования бюджетов, инвестиций и экспортно-импортных операций;

изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса – особенно для экспортеров.

Как сообщал OBOZ.UA, до конца же 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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