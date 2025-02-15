В Минэнерго обратились к украинцам: вот что следует сделать каждому для помощи энергосистеме

В Украине 15 февраля энергетики возобновили питание для 30 тысяч потребителей. При этом украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Минэнерго на официальной странице ведомства в Telegram. "Энергетики осуществляют необходимые меры по стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются", – говорится в сообщении.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – добавили в Минэнерго.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 29 847 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.

Как утверждают в Министерстве энергетики, простые действия помогут и экономить, и поддерживать энергосистему страны. "Благодаря привычкам по энергосбережению каждая семья может сохранить более 1100 кВт*ч электроэнергии в год", – подсчитали в ведомстве. Для этого рекомендуют:

Экономить на освещении

Для этого следует заменить лампы накаливания на LED, что помогаем сократить потребление энергии в 10 раз. К примеру, 5 LED-ламп мощностью 9 Вт вместо обычных ламп по 60 Вт могут сэкономить до 680 кВт*ч в год.

Выключать свет и электроприборы

По подсчетам ведомства, отключение света в пустых комнатах экономит около 90 кВт*ч в год. А отключение от сети устройств в режиме ожидания позволяет сохранить еще 138 кВт*ч электроэнергии в год.

Сократить время просмотра телевизора и использования компьютера

В Минэнерго советуют заменить хотя бы один час просмотра телевизора или компьютера на другую активность. Это, как утверждается, позволит сэкономить 144 кВт*ч в год.

Вынимать зарядки из розеток

Зарядные устройства продолжают потреблять энергию, когда остаются в розетке после зарядки. Выключение поможет сохранить до 26,3 кВт*ч в год для каждого устройства.

"Рациональное потребление энергии – это не об отказе от комфорта, а о сознательном подходе к использованию ресурсов. Простые ежедневные привычки позволяют без дополнительных затрат получать в 2-3 раза больше пользы от электроприборов и значительно снизить затраты на электроэнергию и помочь энергетикам и энергосистеме Украины", – уверены в Минэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам исполнительного директора энергокомпании ДТЭК Дмитрия Сахарука, Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!