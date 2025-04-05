В Германии впервые заговорили о том, чтобы забрать у США свое золото: Штаты теряют статус надежного партнера

Немецкие политики всерьез заговорили о возможности забрать из американских хранилищ свои запасы золота в 113 млрд евро. Хранилище в США считалось надежным еще с 1945 года , однако сейчас из-за новой политики американского президента Дональда Трампа зародились сомнения.

Видео дня

Об этом пишет издание POLITICO. Так, некоторые политики в Германии обеспокоены тем, что то, что десятилетиями считалось одним из самых надежных хранилищ в мире, может оказаться не столь уж безопасным.

Германия владеет вторым по величине запасом золота в мире и держит 37% из них – около 1236 метрических тонн на сумму 113 миллиардов евро – в хранилищах Федеральной резервной системы Нью-Йорка. Эти запасы драгоценных металлов гарантируют, что в случае необходимости Бундесбанк получит доступ к тому, что он может обменять на доллары США (или любую другую твердую валюту).

"Самое мнение о том, что оно (хранилище в США, – ред.) может быть опасным, считалось бы смешным с 1945 года... еще пару недель назад. Но уверенность в послевоенном существовании Германии перевернулась с ног на голову, и, как показало недавнее отмены пресловутого ограничения на государственные мысли. Тем более приведены свидетельства готовности президента США Дональда Трампа расширить пределы своих полномочий и утвердить президентское первенство над судебной системой ", – говорится в публикации

Немецкий таблоид Bild сообщил, что депутат Европейского Союза Маркус Фербер, представитель ХДС, призвал к усилению проверок немецкого золота, хранящегося в США. В прошлом идея о том, что хранящееся в официальных хранилищах золото может быть в опасности, как правило, была прерогативой чудаков и сторонников теорий заговора. Однако по иронии судьбы его возродил не кто иной, как миллиардер и яркий представитель администрации Трампа Илон Маск, призвавший к проверке собственных золотых запасов США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп впервые прокомментировал введение пошлин на все импортные товары. Он выразил уверенность, что они принесут пользу американской экономике и будут способствовать ее процветанию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!