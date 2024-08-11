В бюджете Украины возникла дыра в $12 млрд: министр Марченко назвал виновных

Задержки с поставками западного оружия привели к тому, что дефицит государственного бюджета Украины увеличился на $12 млрд. Именно по этой причине правительству не хватает средств на выплаты военным.

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Об этом заявил Financial Times министр финансов Украины Сергей Марченко. Учитывая это, он призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 млрд долларов.

По словам Марченко, задержки с передачей оружия увеличили военные расходы на 12 млрд долларов. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета составит 43,5 млрд долларов, или чуть менее четверти ВВП.

Министр подчеркнул, что прямая военная помощь США в размере $27 млрд, которую Конгресс США одобрил в апреле, продолжает поступать "медленно". "Мы все еще ощущаем недостаток необходимого оружия, боеприпасов и снарядов", – добавил Марченко.

Он подчеркнул, что в такой ситуации "стране не хватит денег, чтобы выплатить зарплаты военным". Также власти были вынуждены использовать средства, отложенные на конец 2024 года, на приобретение необходимого оружия и боеприпасов в начале года.

Западные союзники напрямую не финансируют зарплаты украинской армии, но отсутствие американского оружия и одновременно рост военных расходов означают, что Киеву придется финансировать войну, сокращая расходы, продавая государственные активы и повышая налоги. Министр финансов отметил, что опасная финансовая ситуация в стране подчеркивает необходимость для США и других стран ускорить предоставление 50 миллиардов долларов, обещанного лидерами G7.

Ранее Марченко уже призвал Верховную Раду поддержать правительственный пакет налогообложения во избежание перебоев с денежными выплатами украинским военным. Министр отмечает, что в бюджете уже нет расходов, которые можно было бы урезать.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 августа зарплаты военных не изменятся. Размер обеспечения зависит от целого ряда факторов, начиная от звания и заканчивая тем, какие задачи и где выполняет военный. Подробнее об этом в материале на нашем сайте.

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