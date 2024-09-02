В банках готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать украинцам в начале сентября

На текущей рабочей неделе (заканчивается 6 сентября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,6 до 41,7 грн, тогда как вечером 2 сентября они покупают валюту в среднем по 41 грн, а продают по 41,4 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация ожидается и в обменниках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,65 до 41,6 грн. Вечером же 2 сентября в обменных пунктах доллар стоит в среднем 40,96 грн в покупке и 41,41 грн в продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разницу между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые точки валютообмена (от 1000 долларов) могут сузить уровень своего спреда до 15-18 копеек на долларе", – рассказал аналитик.

Что происходит на валютном рынке Украины

В целом же, отметил он, прошлая неделя закончилась для гривни хорошо: нацвалюта укрепилась по отношению к доллару на межбанке до 41,00/41,03 грн. Основными же мотиваторами для валютного рынка Украины на текущей неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса после начала нового отчетного периода. В том числе расчеты с персоналом по итогам августа.

"Как всегда в такой ситуации, компаниям понадобится гривня, которая, с одной стороны, будет активизировать экспортеров (преимущественно аграриев) по продаже валютной выручки на межбанке, а с другой, несколько снизит импортеров по покупке валюты. Это обычно работает на ситуативное укрепление позиций гривни, но в этот раз явно вмешается фактор войны", – рассказал Козырев.

Кроме того, признал он, после последних обстрелов Россией энергетической и критической инфраструктуры многих областей Украины правительству придется снова закупать импортное оборудование для возобновления энергогенерации, а также электроэнергию за границей. Что:

увеличит спрос на валюту для оплаты таких контрактов на межбанке;

может нивелировать весь имеющийся позитив для гривни.

"Поэтому рассчитывать на значительное проседание на торгах валютных котировок по отношению к доллару не стоит. Нацбанк останется главным продавцом американской валюты на межбанке и своими ценниками, объемами интервенций и частотой их проведения будет практически формировать курсовой тренд по безналичному доллару всю эту неделю", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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