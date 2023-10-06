Украину ждет заметный рост экономики: в Кабмине озвучили оптимистичный прогноз

Министерство экономики считает, что рост ВВП (валового внутреннего продукта) Украины составит 5% по итогам 2023 года. Этот прогноз более оптимистичный, чем ожидания международных финансовых организаций. Тем не менее, они также ждут восстановления экономики нашей страны после прошлогоднего обвала на 29,1%.

Оценку Минэкономики 6 октября озвучила глава ведомства Юлия Свириденко. Она отметила, что рост наблюдается почти во всех секторах экономики. В том числе, это:

пищепром;

сельское хозяйство;

машиностроение;

деревообрабатывающее производство;

строительство.

"В сельском хозяйстве фиксируем рост урожая по сравнению с прошлогодним, в промышленности постепенно восстанавливаются темпы производства – более 10% роста в машиностроении, пищевой промышленности, производстве мебели. Растет строительство за счет продолжения восстановительных работ, наблюдается оживление спроса на ипотечную программу есть обитель, что, в свою очередь, даст толчок для активизации первичного рынка недвижимости", – рассказала Свириденко.

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ВВП Украины: какие прогнозы дают международные организации

Международный валютный фонд (МВФ)

Специалисты МВФ ожидают, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 3%. Это значительно более сдержанный прогноз, чем у Минэкономики, однако и он выглядит лучше, чем прошлые ожидания фонда на уровне 1% ВВП.

"Пост, вероятнее всего, завершится в этом (2023-м. – Ред.) году на уровне 3%... Экономика, безусловно, адаптируется (к условиям полномасштабной войны. – Ред.). Она демонстрирует отличную устойчивость, и мы ожидаем, что в следующем году рост будет продолжаться", – заявлял замглавы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн.

Всемирный банк (ВБ)

ВБ также улучшил прогноз роста экономики Украины. Теперь вместо повышения ВВП на 2% в 2023 году там ожидают роста на 3,5%.

К пересмотру прогноза аналитиков банка подтолкнул ряд факторов. В макроэкономическом обзоре региона ВБ перечислил такие причины ожиданий по Украине:

более стабильные поставки электроэнергии;

увеличение государственных расходов;

постоянная поддержка международных партнеров;

урожай, который превысил ожидания;

переориентация части экспорта на западные границы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, по расчетам аналитиков Bloomberg, экономика Украины в 2023-м покажет рост в 2,9% ВВП. Это стало возможно на фоне стабилизации настроений внутри страны и увеличения расходов населения.

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