Украинцы вошли в список самых богатых иммигрантов США: кто попал в рейтинг Forbes

Четверо украинцев попали в список самых богатых иммигрантов в США по версии Forbes – Ян Кум ($16,9 млрд), Леонид Радвинский ($3,8 млрд), Михаил Польский ($2,5 млрд) и Макс Левчин ($2,1 млрд). В целом они имеют более $25 млрд.

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Об этом говорится в публикации Forbes. По количеству миллиардеров-иммигрантов Украина заняла 9-е место среди 41 страны.

Кто эти украинцы

Ян Кум – соучредитель мессенджера WhatsApp, рожденный в Киеве. Вместе с матерью и бабушкой эмигрировал в США в подростковом возрасте. Кум занял 9-е место в общем рейтинге с состоянием $16,9 млрд. После продажи WhatsApp Facebook за $22 млрд в 2014 году он основал инвесткомпанию Newlands, которая сейчас владеет акциями Meta и поддерживает перспективные технологические стартапы.

Леонид Радвинский – владелец популярной онлайн-платформы OnlyFans, родился в Одессе в еврейской семье, которая впоследствии переехала в Чикаго. Он занял 50-ю позицию в списке с состоянием $3,8 млрд. Радвинский превратил OnlyFans в финансовую империю, за 2023 год платформа получила $1,3 млрд дохода, а он сам выплатил себе $1,1 млрд дивидендов.

Михаил (Майкл) Польский – основатель и CEO компании Invenergy LLC, специализирующейся на возобновляемой энергетике. В 1976 году эмигрировал в США с женой, имея всего $500. Сегодня его состояние составляет $2,5 млрд, что позволило ему занять 75-е место в списке. Его компания реализует мегапроекты, в частности 800-мильную линию электропередач стоимостью $7 млрд в США.

Макс Левчин – киевлянин по происхождению, соучредитель PayPal и генеральный директор финтех-компании Affirm Holdings. Эмигрировал в США в 1991 году. На момент составления рейтинга его состояние оценили в $2,1 млрд, что обеспечило 85-е место. Левчин также известен как инноватор в сфере финансов и один из первых "paypal-мафиози" – группы предпринимателей, которые после продажи PayPal создали десятки успешных компаний.

Среди иммигрантов в списке доминируют представители технологического сектора. Лидирует Илон Маск (ЮАР) с состоянием $393,1 млрд, на втором месте – Сергей Брин (РФ, Google) со $139,7 млрд, третий – Дженсен Хуанг (Тайвань, Nvidia) со $137,9 млрд. По оценкам Forbes, сейчас в США проживает рекордное количество миллиардеров-иммигрантов – 125 человек из 41 страны, и Украина впервые за много лет попала в топ-10 этого престижного рейтинга.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение следующих 20 лет основатель Microsoft и один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс потратит абсолютное большинство своего состояния на благотворительность. 99% его средств будут направлены на улучшение систем здравоохранения и образования в Африке.

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