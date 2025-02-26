Сколько украинцев останется после войны: кто из беженцев вернется домой и что будет с демографией

Менее половины украинских беженцев во время последнего социологического опроса выразили желание вернуться домой после войны. Ситуация в демографии критическая. По официальным оценкам, в стране находятся от 31,1 млн до 32 млн человек. При этом в ближайшие годы численность населения может сократиться до 28,9 млн.

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О том, сколько украинцев останется, как изменилась демография и к чему готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько украинцев осталось в стране и кто уехал за границу

Точных данных о количестве украинцев как за границей, так и в пределах страны нет. Перепись не проводили десятилетиями, точно можно зафиксировать лишь факт пересечения границы, рождения и смерти. Сколько украинцев осталось, где они находятся, какой доход имеют и т.п. – неизвестно.

В 2001-м, во время первой и единственной переписи населения, в стране проживало 48,5 млн человек. За более чем два десятка лет произошла демографическая катастрофа. Сейчас, по оценкам Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, осталось 35,8 млн украинцев, из которых 31,1 млн – на подконтрольной территории.

Численность украинцев продолжает сокращаться. Смертность превышает рождаемость, а количество тех, кто покинул страну, больше количества прибывших. Недавно министр национального единства Алексей Чернышов в интервью изданию Die Welt заявил, что на конец прошлого года осталось 32 млн украинцев внутри страны, тогда как общее количество составило около 60 млн (то есть за рубежом находится почти половина всех украинцев). Источник таких оценок Чернышов не сообщил, но вероятно, что цифра в 60 млн включает все диаспоры, которые формировались на протяжении многих лет.

По оценкам Центра экономической стратегии, на конец ноября 2024 года за рубежом было 5,2 млн украинских беженцев. Массовый выезд украинцев за границу состоялся в первые недели войны, особенно в марте 2022 года (2,5 млн человек). Весной 2022 года отток замедлился, а с мая по сентябрь больше людей возвращалось, чем уезжало. Осенью 2022-го – зимой 2023-го из-за российских ударов по энергетике отток украинцев вновь возрос.

Около 44% украинских беженцев – взрослые женщины. Они уехали из страны вместе с детьми. В будущем это будет усугублять демографическую ситуацию в стране. С января по ноябрь 2024 года в странах Европы доля мужчин среди украинских беженцев выросла с 37% до 39%. "Мы видим, что растет доля мужчин, взрослых мужчин, в частности, среди украинских беженцев. Мы также это фиксируем и в данных Евростата, и в данных нашего исследования", – рассказала во время презентации аналитического отчета Дарья Михайлишина, экономист Центра экономической стратегии.

Сколько украинцев вернутся домой

В ЦЭС считают, что в Украину вернутся от 1,2 млн до 2,2 млн человек. При этом за границей останутся от 1,7 млн до 2,7 млн человек. "Мы видим нерадостные тренды. В каждой волне доля беженцев, которые планируют возвращаться, уменьшилась. Сейчас 43% точно или скорее планируют возвращаться", – рассказали на презентации исследования.

После окончания войны те, кто сомневается, возвращаться ли домой, будут обращать внимание на ситуацию с безопасностью и возможность найти высокооплачиваемую работу в Украине.

Большинство украинских беженцев – это взрослые женщины. По состоянию на декабрь 2024 года они составляли 44% от всех беженцев за границей, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в начале года, когда их доля составляла 50%. В то же время доля взрослых мужчин среди беженцев возросла до 27%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в январе 2024 года (18%).

В результате выезда беженцев больше всего уменьшилось количество детей и женщин среднего возраста. Невозвращение этих групп будет означать, что в будущем население Украины уменьшится еще больше, а тенденция к старению нации сохранится и усугубится.

С каждым новым опросом количество украинских беженцев, которые заявляют о желании возвращаться домой, уменьшается. Украинцы адаптируются за границей. Сейчас среди всех работающих беженцев около 40% трудятся по своей профессии. Однако все опросы предусматривают, что украинцам дадут выбор: либо продолжать жить в ЕС, пользуясь теми условиями, которые есть сейчас, либо возвращаться в Украину.

При этом сейчас украинцы фактически имеют такие же права, как и граждане ЕС. Пользуются медициной, образованием, вправе трудоустроиться, получают выплаты и социальные гарантии. Но если после окончания войны часть стран ЕС, например, совсем отменят временное убежище и предложат украинцам возвращаться домой, цифры могут быть кардинально другими. До полномасштабной войны украинцы не имели права на бесплатные государственные услуги от стран ЕС, не получали выплат и даже не имели права работать в ЕС.

Что будет с численностью населения после войны

Правительство утвердило Стратегию демографического развития Украины до 2040 года, в рамках которой исследовало оценки ключевых демографов и экспертной среды. Еще один источник – глобальное недавнее исследование McKinsey Global Institute. По их данным, Украина оказалась в самом худшем в мире положении по уровню рождаемости. В среднем во время войны на 10 семей – всего шестеро детей (данные украинских демографов).

Численность населения, согласно оценкам правительства, составляет 31,1 млн человек по состоянию на 2024 год. При этом инерционный сценарий предполагает, что в последующие 5 лет количество населения увеличится на 500 тыс. человек, но потом начнет стремительно сокращаться. В 2035 году сократится до 30,5 млн. В результате в 2040-м в стране останется всего лишь 28,9 млн человек.

Позитивный сценарий, предусматривающий ряд шагов со стороны правительства, предполагает, что за следующие 5 лет количество населения увеличится на 2,4 млн человек. При этом до 2030-го численность населения будет расти и составит 34 миллиона. А в 2040-м уменьшится до 33,9 млн. То есть даже положительный сценарий, на который рассчитывает правительство, предполагает, что в Украине через 10 лет будет всего 34 млн граждан.

При этом продолжительность жизни должна увеличиться в обоих сценариях. В 2024-м украинцы в среднем жили до 64,1 года. При этом мужчины умирали в 57,3 года, а женщины – в 70,9 года. Динамика значительно ухудшилась из-за полномасштабной войны. Если ничего не менять, постепенно мужчины в среднем будут жить до 66 лет, а женщины – до 76,8 года. Положительный сценарий предполагает, что продолжительность жизни мужчин к 2040 году увеличится до 68,5 года, а женщин – до 78 лет.