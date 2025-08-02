Украинцев ждут новые штрафы, налоги и пенсии: что изменится из-за индексации минималки

В Украине вместе с повышением минималки в 2026 году с 8000 до 8688 грн также вырастут некоторые штрафы, налоги и пенсии. Размеры целого ряда платежей привязаны к минимальной зарплате. Например, минимальная пенсия для тех, кто достиг 65-летия, увеличится с 3200 до 3 475,2 грн в месяц.

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О новом размере минималки стало известно из проекта Бюджетной декларации (окончательно решение будет принято после голосования проекта бюджета). В то же время в целом ряде законов предусмотрена зависимость платежей и выплат от размера минималки.

Что вам стоит знать о влиянии минималки на ваш кошелек:

вырастут налоги для ФЛП (единый налог для второй группы – на 137,6 грн;

значительно возрастут штрафы для работодателей за нарушение Кодекса законов о труде (в некоторых случаях аж на 11 тыс. грн);

гарантированная пенсия для мужчин, имеющих 35 лет стажа и женщин, имеющих 30 лет стажа, и достигших 65-летия возрастет с 3200 до 3475,2 грн.

Как изменятся налоги

Размер минимального ЕСВ зависит от минимальной заработной платы. Для всех трех групп ФОПов-плательщиков единого налога после повышения минималки, в 2026-м, увеличится с 1760 до 1 911,36 грн.

единый налог для второй группы увеличится с 1600 до 1 737,6 грн;

военный сбор для единщиков – с 800 до 868,8 грн .

Как вырастут штрафы

В Украине также повысят ряд штрафов. В первую очередь от минималки зависят штрафы за нарушение Кодекса законов о труде. Так:

штраф за недопуск инспектора на предприятии составляет 16 минималок и возрастет со 128 тыс. грн до 139 тыс. грн;

штраф за работников, которых допустили к работе без официального оформления возрастет с 80 тыс. грн до 86 тыс. грн;

штраф за работника, которому не было предоставлено законных гарантий и льгот возрастет с 32 тыс. грн до 34,7 тыс. грн;

и т.д.

Как вырастут пенсии

Из-за увеличения минималки гарантированная пенсия тех, кто достиг 65-летия и имеет полный стаж, возрастет с 3200 до 3475,2 грн. Однако главный результат от такого шага – детенизация экономики, а также возможность увеличить доходы тех, кто действительно получает минималку.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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