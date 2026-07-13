Украинцев предупредили об очередях на границе: какой пункт пропуска лучше обойти

С 12:00 13 июля на пограничном пункте пропуска "Могилев-Подольский – Отач" из-за ремонтных работ на молдавской стороне возможны временные приостановки пропуска автомобилей. Украинцам рекомендуется учитывать возможные задержки и, по возможности, ехать через пункты "Бронница – Унгурь" или "Сокиряны – Окница".

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Об этих изменениях следует помнить водителям и пассажирам, планирующим поездки за границу 13 июля и до завершения ремонтных работ.

Когда могут возникнуть проблемы с пересечением границы

Как сообщили пограничники, 13 июля 2026 года с 12:00 на территории молдавской стороны международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" начнутся ремонтные работы. В связи с этим пропуск автомобильного транспорта через границу может быть временно приостановлен.

Речь идет именно о возможных перерывах в работе пункта пропуска на период проведения ремонта. Точное время и продолжительность таких приостановок не уточняются. Поэтому водителям рекомендуют быть готовыми к задержкам, возможному скоплению автомобилей и увеличению времени ожидания на границе.

Украинцев призвали заранее планировать маршрут

Гражданам советуют учитывать ситуацию при планировании поездок в Молдову или транзитного движения через ее территорию. Особенно это касается тех, у кого четко определено время прибытия, кто планирует пересадки или дальнейшее путешествие на других видах транспорта.

По возможности путешественникам рекомендуют отказаться от маршрута через "Могилев-Подольский – Отач" на время проведения ремонтных работ и воспользоваться другими пунктами пропуска. Для пересечения украинско-молдавской границы гражданам предлагают рассмотреть два альтернативных маршрута:

"Бронница – Унгурь";

"Сокиряны – Окница".

Перед выездом водителям следует заранее проложить маршрут с учетом выбранного пункта пропуска, проверить расстояние и предусмотреть дополнительное время на дорогу. Также ситуация на границе может меняться в зависимости от интенсивности движения.

Если значительное количество водителей выберет альтернативные направления, нагрузка на соседние пункты пропуска также может возрасти. В то же время информации о полном закрытии пункта пропуска нет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, планирующим выезжать за границу, будет проще попасть в Европейский Союз (ЕС) через Румынию благодаря открытию дополнительного маршрута для туристических автобусов. Пропускной пункт "Дяковцы – Раковец" будет работать по новым правилам в течение всего лета.

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