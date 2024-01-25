Украинцев предупредили о росте цен: когда разгонится инфляция и что будет с ВВП

Инфляция в Украине ускорится к концу 2024 года до 8,6%, хотя по итогам 2023-го показатель составил лишь 5,1%. При этом рост потребительских цен активизируется летом-2024. Все это будет происходить на фоне уменьшения международной помощи Украине, тем не менее ВВП страны продолжит расти.

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Такие прогнозы обнародовал Национальный банк Украины (НБУ). Эти тенденции регулятор посчитал основанием для сохранения учетной ставки на уровне 15%. В НБУ напомнили, что целевым диапазоном для инфляции является 5% ± 1 п.п. (то есть 4-6%).

"В ближайшие месяцы инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона. А с середины года несколько ускорится", – отмечают в Нацбанке. Причины будущего роста цен:

исчерпание эффектов высоких урожаев прошлого года;

перенос расходов бизнеса на потребительские цены;

восстановление потребительского спроса.

При этом НБУ ожидает, что уже в 2025 году рост цен в Украине вернется в целевой диапазон. Так, на ближайшие три года регулятор прогнозирует такую инфляцию:

2024 – 8,6%;

2025 – 5,8%;

2026 – 5%.

"Международная финансовая поддержка будет сохраняться, хотя и в меньших объемах. Это позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость. Ожидается, что в 2024 году Украина получит около $37 млрд посредством внешних кредитов и грантов", – констатировали в НБУ. Впрочем, регулятор считает, что несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет возобновлена в ближайшие месяцы.

В таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 15% позволит и сохранить привлекательность гривневых инструментов, чтобы их доходность и дальше превышала текущую и ожидаемую инфляцию, считают в НБУ. "Граждане смогут оградить свои сбережения от инфляционного обесценения", – пообещали в Нацбанке.

Что будет с ВВП Украины: прогноз НБУ

Экономический рост Украины будет продолжаться, хотя и более низкими темпами. Прогноз роста реального ВВП по итогам 2023 года повысили до 5,7%, но на 2024 год пока ожидается "плюс" 3,6%.

"В 2024 году ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. В дальнейшем, в 2025-2026 годах, рост экономики ускорится до 4-6% в год", – считают в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, годовая инфляция в Украине по итогам 2023 года составила 5,1%, тогда как начинался прошлый год с показателя 26%, в пять раз больше. Сильнее всего подорожали за год услуги ресторанов и отелей, образование и коммуналка.

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