Украинцев нанимают на работу в "Армию восстановления": Гетманцев рассказал о результатах программы

Программа Армия восстановления привлекла более 120 тысяч человек для выполнения общественно важных работ на оплачиваемой основе. Всего подобные работы организованы в 19 регионах государства с наибольшим объемом в Харьковской, Донецкой и Киевской областях.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Этот проект был запущен в октябре 2022 года в рамках Плана восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Основной целью этой программы является привлечение безработных к выполнению общественно важных работ на оплачиваемой основе. "Армия восстановления" осуществляет широкий спектр деятельности, включающий такие задачи, как:

поддержание и восстановление жизнедеятельности общин, пострадавших из-за боевых действий ;

обустройство и укрепление блокпостов, укрытий, сооружений гражданской защиты, защитных сооружений;

сооружений гражданской защиты, защитных сооружений; расчистка завалов, железнодорожных путей и автомобильных дорог, пострадавших в результате обстрелов;

железнодорожных путей и автомобильных дорог, пострадавших в результате обстрелов; фасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление услуг социального характера для военных;

для военных; изготовление маскировочных сеток, пошив одежды и ремонт военной амуниции.

Всего подобные работы организованы в 19 регионах государства. Лидерами по привлечению в "Армию восстановления" являются:

Харьковская область;

Донецкая область;

Киевская область;

Черниговская область;

Полтавская область.

"Итого на эту пятерку регионов приходится более 63% от всего количества задействованных в "Армии восстановления", – отмечает Гетманцев. Программа также отмечается стремительным ростом интереса.

Только за последнюю неделю количество участников выросло на 5 тысяч человек, что составляет значительный прирост по сравнению с предыдущим периодом. Для поддержки участников программы, работающих полнолуние, установлена гарантированная выплата от государства в размере 12 тысяч гривен.

Это стимулирует безработных активно участвовать в программе, обеспечивая им стабильный доход и возможность выполнять полезные общественные задачи. "На оплату труда участников "Армии восстановления" уже направлено 885 млн грн ", - добавляет Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский бизнес столкнулся с дефицитом рабочих кадров. Что вместе с другими факторами сдерживает экономическую активность предприятий. Ищут же работодатели чаще всего квалифицированных рабочих с инструментом – слесарей по ремонту колесных транспортных средств, пекарей, столяров, маляров и т.д.

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