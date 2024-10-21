Украинцам выдают гранты на бизнес: кто может получить и что для этого нужно

В Украине запустили грантовую программу для ветеранов и их семей на развитие бизнеса, в рамках которой уже выделено 540 млн. грн. Благодаря этой поддержке более 1150 ветеранов и их семьи получили гранты для создания или масштабирования своего дела.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины. По итогам девятнадцатой волны подачи заявлений в 2024 году, еще 82 ветерана и их супруги были признаны победителями и получат 42 млн грн на развитие бизнеса. В общей сложности, с начала реализации ветеранского компонента программы, гранты на сумму 540 млн грн было предоставлено 1150 победителям.

По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, 70% получателей грантов используют эти средства для масштабирования уже существующего бизнеса, в то время как 30% грантополучателей начинают свое дело с нуля. Программа направлена не только на создание новых предприятий, но и поддержку тех, кто уже имеет опыт ведения бизнеса, и стремится расширить свою деятельность.

Условия и категории грантов

Программа "Собственное дело" предлагает несколько уровней финансовой поддержки, которые зависят от количества созданных рабочих мест. Ветераны могут претендовать на гранты в следующих размерах:

до 250 тыс. грн – при условии создания одного рабочего места;

– при условии создания одного рабочего места; до 500 тыс. грн – при условии создания двух рабочих мест;

– при условии создания двух рабочих мест; до 1 млн грн – при условии создания четырех рабочих мест.

Супруги ветеранов также имеют право на гранты. А именно:

до 250 тыс. грн – при условии создания одного рабочего места;

– при условии создания одного рабочего места; до 500 тыс. грн – при условии создания двух рабочих мест.

Для получения гранта на сумму от 500 тыс. до 1 млн грн, ветеран должен быть зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) не менее трех лет. Также для таких грантов предусмотрено софинансирование: государство покрывает 70% стоимости, а получатель гранта должен инвестировать 30% собственных средств.

Больше грантополучателей происходят из таких областей, как Киевская, Хмельницкая, Львовская и Полтавская. Ветераны активно используют эти средства для развития бизнеса в разных сферах. Самые популярные направления включают в себя:

оптовую и розничную торговлю;

перерабатывающая промышленность;

временное размещение и организацию питания.

Эти направления имеют потенциал не только для увеличения собственных доходов предпринимателей, но и создания новых рабочих мест, что положительно влияет на местную экономику.

Заявки на получение грантов подаются через государственный портал Действие. Кроме заявления, нужно предоставить детальный бизнес-план, в котором указываются основные направления развития бизнеса, его финансовые показатели и количество рабочих мест, которые планируется создать. Программу администрирует Государственная служба занятости, которая анализирует представленные бизнес-планы и принимает решение о предоставлении грантов.

Программа предоставления грантов для ветеранов является частью масштабной правительственной инициативы "Сделано в Украине", направленной на стимулирование развития малого и среднего бизнеса и создания новых рабочих мест. В рамках этого проекта предприниматели-ветераны, получая финансовую поддержку, становятся важнейшей частью экономического развития своих регионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские абитуриенты начали получать сертификаты на гранты на образование в приложении Действие. Соискатели образования должны подтвердить свое решение получить финансовую помощь от государства до 5 ноября.

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