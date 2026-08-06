Украинцам установили самую низкую в Европе минимальную зарплату: озвучены цифры

Минимальная зарплата в Украине самая низкая в Европе. Украинцы зарабатывают от 169 евро (8647 грн). Для сравнения: в соседней Молдове минимальная зарплата составляет 313 евро.

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Об этом говорится в данных Евростата. Согласно данным об уровне минимальной заработной платы в странах Европейского Союза по состоянию на 1 июля 2026 года, между государствами-членами сохраняется ощутимый дисбаланс. В то же время в реальном выражении – с учетом покупательной способности – эта разница значительно сокращается.

Страны ЕС по номинальному размеру минимальных выплат можно разделить на три основные группы:

Свыше 1 500 евро в месяц: Люксембург, Ирландия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Франция. Диапазон выплат в этой группе составляет от 1 867 евро во Франции до 2 771 евро в Люксембурге.

Люксембург, Ирландия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Франция. Диапазон выплат в этой группе составляет от во Франции до в Люксембурге. От 1 000 до 1 500 евро в месяц: Словения, Испания, Литва, Польша, Кипр, Греция, Португалия и Хорватия. Самый низкий показатель в Хорватии ( 1 050 евро ), самый высокий – в Словении ( 1 482 евро ).

Словения, Испания, Литва, Польша, Кипр, Греция, Португалия и Хорватия. Самый низкий показатель в Хорватии ( ), самый высокий – в Словении ( ). Менее 1 000 евро в месяц: Мальта, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Латвия и Болгария. Показатели варьируются от 620 евро в Болгарии до 994 евро на Мальте.

Динамика роста за 10 лет (2016–2026)

Восточноевропейские страны демонстрируют самые высокие среднегодовые темпы роста "минималки":

Литва – +11,7% Румыния – +11,6% Болгария – +11,2% Польша – +10,4% Венгрия – +10,0%

Медленнее всего минимальная зарплата росла в экономически развитых странах с высоким исходным уровнем: во Франции (+2,4%), на Мальте (+3,2%), в Люксембурге (+3,7%) и Бельгии (+3,8%).

"По состоянию на 1 июля 2026 года в 22 из 27 стран Европейского Союза действовала национальная минимальная заработная плата. Лишь в 5 странах ЕС нет установленной на государственном уровне "минималки": Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция. Ежемесячная минимальная зарплата в ЕС существенно различается: от 620 евро в Болгарии до 2 771 евро в Люксембурге", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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