Украинцам рассказали, к какому курсу доллара готовятся в НБУ с 1 мая: чего ожидать

В экспертной среде ожидают заметное изменение официального курса доллара. По прогнозу, в мае он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. В то же время, на 28 апреля Нацбанк обновил его до 41,75 грн, что на 6 коп. выше текущего (который будет действовать и на выходных).

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О возможных изменениях OBOZ.UA рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. Она отметила: в целом, в мае на валютный рынок будет влиять ряд экономических факторов. В частности:

Направлена ​​на укрепление гривни монетарная стратегия НБУ.

Осуществление регулятором валютных интервенций "с целью снижения разрыва между спросом и предложением иностранной валюты".

"В условиях войны выбранная стратегия управляемой гибкости позволяет избежать резких колебаний курса", – объяснила эксперт.

Текущее состояние экономики Украины.

Течение боевых действий.

Экономический ущерб от действий врага.

Путь к миру и "цена" за мир.

Общественные настроения.

"Не исключено, что на курсовые показатели может повлиять подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Однако сейчас трудно прогнозировать, что будет содержаться в тексте соглашения, и вообще произойдет ли подписание с последующей ратификацией в Верховной Раде Украины и когда оно гипотетически может заработать", – подчеркнула Мустафаева.

В то же время она акцентировала: несмотря на то, что на мировых рынках увеличивается вес евро, тогда как курс доллара снижается, американская валюта остается значимой для Украины. Ведь более 60% всех экспортных операций осуществляется именно в ней.

"Кроме того, государственный бюджет привязан именно к курсу доллара. А еще сугубо "бытовой" фактор: граждане привыкли морально "конвертировать" собственный заработок, уровень цен в доллары, а не, например, в евро", – констатировала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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