Украинцам рассказали, чего ожидать от доллара в ближайшие дни: каким будет курс в обменниках

В ближайшие дни в обменниках Украины могут произойти изменения курса доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) стоимость валюты в них будет находиться в рамках от 41 до 41,75 грн. Вечером же 12 ноября обменные пункты покупают ее в среднем по 41,11 грн, а продают по 41,74 грн. Таким образом не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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Изменения ожидаются и в банках, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. По его словам, курс наличного доллара в них будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн. Вечером же 12 ноября там определили стоимость валюты в средние 41,2/41,65 грн (покупка/продажа). Т.е., прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже.

В целом же, по словам аналитика, "гривня выдержала шторм и даже немного укрепилась по отношению к доллару" после после выборов американского президента и заседания Федеральной резервной системы США (выполняет функцию центрального банка). Более того, отметил он, "теперь Нацбанку придется снова сконцентрироваться на сглаживании уже внутренних дисбалансов спроса и предложения валюты на нашем межбанке".

"В этих условиях вопрос о регулярном и полном поступлении внешней помощи (как военной, так и финансовой) становится ключевым для стабильности ситуации", – резюмировал Козырев.

Что будет с долларом в 2025 году

В то же время, partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн, передает finance.ua.

При этом он напомнил: ежегодный уровень девальвации поддерживается примерно на уровне доходности гривневых активов. Делается это, по его словам, для того, чтобы "они превышали нулевую или 1-1,5%-ную доходность по валютным активам".

"Девальвация происходит линейно, без особых скачков. Она действительно лишь в том, чтобы был смысл еще держать гривневые депозиты и гривневые ОВГЗ и чтобы не было их оттока на валютный рынок. …Пока я вижу, что девальвация будет на уровне 6-9%. То есть, если сейчас мы завершаем год на условном показателе 42 грн/доллар, то следующий год курс может быть 44-45 грн/доллар. Но это не прогноз, это то, что мы видим по нашим расчетам", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести "обратный обмен валюты", т. е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

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