Украинцам хотят отменить льготы на посылки: международные компании могут прийти в Украину

В Украине планируют пересмотреть льготу на безналоговые международные посылки до 150 евро и ввести налогообложение НДС (налог на добавленную стоимость) с мелкого импорта, чтобы увеличить бюджетные поступления и выровнять конкуренцию с локальным бизнесом. На самом деле это может привести к тому, что крупные маркетплейсы начнут открывать склады и представительства в Украине, но при этом часть покупателей столкнется с подорожанием онлайн-товаров.

Об этом говорится в материале ZN.UA. По данным исследования Института социально-экономической трансформации, в 2025 году общая стоимость международных почтовых и экспресс-отправлений в Украину составила 167,3 млрд грн.

Из этой суммы 92,9 млрд грн, то есть более 56% – приходились на товары, которые не облагались таможенными платежами благодаря действующей льготе до 150 евро. Динамика этого сегмента впечатляет, ведь количество необлагаемых посылок растет примерно на 50% ежегодно. Модель "дешевого мелкого импорта" не просто развивается, а фактически становится доминирующей в части онлайн-потребления.

Льгота, закрепленная в Налоговом кодексе, сначала имела техническую цель – упростить обработку частных посылок и уменьшить административную нагрузку. Однако в условиях бурного развития e-commerce она превратилась в инструмент массового импорта без налогообложения, а иногда в механизм "дробления" товаров для обхода налогов.

Потенциальные потери государственного бюджета от неуплаты НДС в 2026 году могут достичь около 27 млрд грн, если текущие темпы сохранятся. Однако сами бюджетные потери – лишь поверхность проблемы.

Более глубокий вызов заключается в искривлении рынка. Украинские производители и ритейлеры вынуждены конкурировать с товарами, которые фактически заходят в страну без налоговой нагрузки. Отмечается, что это создает неравные условия игры и стимулирует утечку потребительского спроса за границу в крупные международные маркетплейсы.

Многие страны уже пересмотрели или пересматривают подобные льготные режимы. В США долгое время действовал высокий порог беспошлинного импорта (до 800 долларов), однако из-за стремительного роста мелких отправлений, рисков контрафакта и давления на локальных производителей этот подход начали сворачивать. Модель показала свою уязвимость в современных условиях e-commerce.

Европейский Союз пошел еще дальше, ведь с 2021 года отменено освобождение от НДС для дешевых товаров и введена система централизованного администрирования импорта. Налог уплачивается сразу при покупке, независимо от страны происхождения товара.

Кроме того, ЕС принял решение постепенно отменить и таможенные льготы для мелких отправлений до 150 евро, признав, что именно они создают поле для злоупотреблений, занижения стоимости товаров и искусственного дробления партий. Главное следствие таких реформ в мире – изменение поведения крупных маркетплейсов.

Когда модель безналогового мелкого импорта теряет выгодность, компании вынуждены адаптироваться. И чаще всего это означает переход к физическому присутствию в странах сбыта. Речь идет об открытии складов и логистических хабов, запуске локальных магазинов или партнерских сетей или регистрации бизнеса в юрисдикции страны.

Модель позволяет компаниям уменьшить расходы на доставку, ускорить обработку заказов и работать в стабильном регуляторном поле. Физическое присутствие международных игроков имеет для экономики значительно более широкий эффект, чем просто уплата налогов с импорта.

Во-первых, государство получает стабильные поступления НДС, налога на прибыль и социальных взносов. Во-вторых, уменьшается доля "серой" торговли, которая сегодня часто обходит регуляторные механизмы. В-третьих, создаются рабочие места – не только в ритейле, но и в смежных отраслях.

Физическое присутствие международных маркетплейсов означает, что они автоматически попадают в полноценное регуляторное поле страны. Сегодня часть этих механизмов работает слабо в отношении трансграничной онлайн-торговли, ведь компании часто не имеют юридического присутствия в стране. Локализация бизнеса меняет эту ситуацию.

Компании вроде Shein открывают физические магазины в Европе, переходя от чисто онлайн-модели к комбинированному присутствию. Amazon имеет сеть офлайн-магазинов и локальных складов в разных странах. Китайские маркетплейсы развивают логистические центры за пределами страны, а некоторые платформы внедряют программы для локальных продавцов и партнеров.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, правительство Украины и МВФ находятся на финальной стадии обсуждения введения НДС для ФЛП, однако скорее всего внедрение этого налога отсрочат до 2027 года. Параллельно власти планируют усилить борьбу с дроблением ФЛП, зарплатами "в конвертах" и схемами уклонения от уплаты налогов.

