На АЗС готовятся резко развернуть цены: украинцам рассказали чего ожидать

В Украине ожидается снижение цен на бензин и дизель из-за падения мировых котировок на нефть и планов ОПЕК+ увеличить добычу в августе. Топливо подешевеет на 3-4 грн за литр уже в течение ближайшей недели.

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Об этом рассказали эксперты энергетического рынка Сергей Куюн и Владимир Омельченко в комментарии СМИ. Причинами такого снижения стоимости являются глобальные изменения на нефтяном рынке, в частности уменьшение геополитического напряжения на Ближнем Востоке и ожидания роста добычи нефти странами ОПЕК+ в августе.

В июне 2025 года цены на топливо в Украине выросли на 6-7%, это стало следствием роста мировых цен на нефть после обострения военного конфликта между Израилем и Ираном. По данным на конец месяца, средние розничные цены были такими:

бензин А-95 – 58,92 грн/л (+4,36 грн за месяц);

дизельное топливо – 55,88 грн/л (+3,34 грн);

автогаз – 34,51 грн/л (снижение на 0,32 грн).

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, мировая цена на нефть почти вернулась к докризисным уровням. Такая ситуация позволяет ожидать снижения цен на топливо уже в ближайшие дни:

"Цена на нефть почти вернулась к докризисным отметкам, поэтому ожидаем постепенного разворота цен (в сторону снижения)", – отметил Куюн. Его мнение поддерживает и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он считает, что цены на бензин и дизель должны снизиться на 3-4 грн за литр в течение недели.

По его словам, если этого не произойдет есть риск злоупотребления монопольным положением. "Если цена не будет снижена в течение следующей недели до прежнего уровня... это будет означать злоупотребление монопольным положением", – подчеркнул Омельченко.

По мнению экспертов, рост цен на топливо в июне мог быть спекулятивным. Многие компании подняли цены сразу после начала боевых действий, хотя реализовывали запасы, приобретенные еще по более низким ценам. "Сети сразу же отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке... Но под ситуацию они решили поднять цены", – комментирует Омельченко.

Фактический рост стоимости импортного топлива произошел лишь через две недели после начала кризиса, что подтверждается текущими поставками. Омельченко убежден, что ситуацию должен расследовать Антимонопольный комитет Украины, ведь потребители переплатили сотни миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России с начала 2025 года цены на бензин выросли более чем на 25 %. Кремль рассматривает полный запрет экспорта топлива и сокращение компенсаций производителям. Основные причины – дефицит на внутреннем рынке, снижение господдержки и попытка удержать валютные поступления в условиях экономического давления.

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