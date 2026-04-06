Украинцам готовят новые налоги: комитет Рады принял важные решения

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал продление военного сбора на 3 года после войны, а также одобрил изменения по налогообложению онлайн-платформ и отмене льгот на посылки. Теперь эти законопроекты вынесут в зал парламента, но заработают новые правила не раньше 2027 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Все эти законодательные инициативы являются частью более широкого пакета реформ, связанных с сотрудничеством Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Речь идет о повышении прозрачности, расширении налоговой базы и увеличении бюджетных поступлений.

Военный сбор останется надолго

Самым резонансным стало решение по законопроекту №15110. Комитет рекомендовал продлить действие военного сбора еще на три года после завершения войны. Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда в бюджете, куда будут направлять поступления от этого сбора. Формально эти средства должны использоваться исключительно на нужды армии.

По словам Железняка, такое изменение больше носит политический характер, ведь фактически речь идет о перераспределении средств в пределах государственных финансов, а не о появлении новых ресурсов." Чисто политическая история и перекладывание денег в одном кармане", – отметил он.

"Налог на OLX" – правила смягчили

Второй важный документ – законопроект №15111, который касается налогообложения доходов с цифровых платформ, таких как OLX или сервисы такси. Его доработанная версия получила широкую поддержку, как в комитете, так и среди бизнеса. Основные изменения:

самозанятые лица смогут платить налоги на общих условиях, как обычные физические лица;

не нужно открывать специальные банковские счета;

отменено требование раскрывать банковскую тайну относительно доходов;

вместо подачи деклараций в некоторых случаях будет применяться налоговое уведомление-решение от государства.

Ожидается, что эти нововведения упростят жизнь продавцам и уменьшат бюрократию, одновременно обеспечив контроль за доходами. Важно, что закон заработает не раньше 2027 года, а фактическое налогообложение произойдет еще позже ориентировочно в 2028 году, после подачи отчетности за 2027-й.

Отмена льгот на посылки

Еще один законопроект №15112-1 предусматривает отмену льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро, его также поддержали в комитете. "Завтра вынесут в зал, но только в первом чтении, дальше будут дорабатывать", – отметил Железняк.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которые имеют технический характер. Основные же нововведения планируют внести в Таможенный кодекс через отдельный законопроект.

По расчетам правительства, отмена этой льготы может принести в бюджет до 10 млрд гривен дополнительных поступлений. Впрочем, реализация этих изменений также отложена – не ранее 2027 года и только после того, как государство создаст соответствующую инфраструктуру для администрирования новых правил.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, апрель – важный месяц для всех физических лиц предпринимателей (ФЛП). Все группы предпринимателей должны уплатить единый социальный взнос (ЕСВ). ФЛП 3-й группы нужно подать налоговую декларацию за 1-й квартал года. А если у предпринимателей 2-й и 3-й группы есть наемные работники – надо подать квартальный налоговый расчет.

