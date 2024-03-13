Украинцам будут назначать пенсии по-новому: правило смогут выполнить не все

В Украине с 2024-го для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 31 год стажа. Однако уже в 2025-м норма увеличится до 32 лет и это станет критической отметкой для многих украинцев.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, как рассказала ученая Лидия Ткаченко, ранее средний стаж украинца при достижении возраста 60 лет составлял около 32 лет. При этом предварительные расчеты в 2017-м (их данные уже устарели) предполагали, что к 2028-му норму касательно стажа не смогут выполнить 45% украинцев.

Итак, норма для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, будет составлять:

в 2024-м – 31 год;

в 2025-м – 32 года;

в 2026-м – 33 года;

в 2027-м – 34 года;

в 2028-м – 35 лет.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет;

в 2028-м –от 25 до 35 лет.

Минимальная норма для выхода на пенсию в 65 лет меняться не будет. Она составляет 15 лет и сейчас, и в 2028-м. Уже сейчас каждый украинец может посчитать, сколько ему придется работать. Определите, в каком году вам исполнится 60 лет и сколько к этому моменту у вас будет стажа (свой стаж можно проверить на сайте ПФУ).

Напомним, с 1 марта прибавку к пенсии получили 10 млн человек (всего в стране 10,5 млн пенсионеров). Ее размер будет составлять от 100 до 1500 грн. На 100 грн в основном повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи получат те, кто имел высокую зарплату.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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