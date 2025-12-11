Украинским водителям обновили процесс оформления ключевой процедуры: что изменится и когда

Уже с первого квартала 2026 года украинские водители смогут полностью оформлять европротокол в Дії, без полиции и бумажных документов, с автоматической проверкой всех данных. Сервис позволит зафиксировать ДТП, добавить фото, подписать документ и отслеживать статус выплаты прямо в приложении.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Новый сервис будет работать по принципу "все автоматически", Дія самостоятельно подтягивает данные из государственных реестров – водительское удостоверение, информацию об автомобиле и страховой полис.

Водителям больше не придется искать документы, затерявшиеся в бардачке, или волноваться о том, все ли данные указаны правильно. Алгоритм минимизирует человеческий фактор, ведь система сама подставляет официальные данные, которые точно совпадают с реестрами. Процесс оформления станет максимально простым, достаточно сделать несколько фото автомобилей и места происшествия, согласовать описание события с другим участником ДТП и подписать электронный документ через Дія.Підпис.

В случае спорных ситуаций стороны будут видеть одинаковый набор данных, что уменьшает риск недоразумений или неправильно заполненных полей, как это нередко случалось при заполнении бумажного бланка. Еще одно ключевое изменение это возможность полностью отслеживать статус рассмотрения страхового случая в самом приложении.

Водителям больше не придется ехать в офисы страховой компании, стоять в очередях, звонить менеджерам или искать нужные контакты. Все обновления по выплате или подтверждения данных будут отображаться в режиме реального времени. Также новый сервис существенно уменьшит нагрузку на полицию.

На инспекторов часто возлагались вызовы, которые не требовали правонарушений, а только фиксации событий для страховых компаний. Благодаря цифровому европротоколу патрульные освободятся от десятков тысяч технических вызовов в год.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в приложении Дія появится карта xPON-провайдеров, которые обеспечивают устойчивый интернет во время отключений электроэнергии. Так украинцы смогут проверить, подключен ли их дом к энергонезависимой сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!