Украинских военных оставят без зарплат? В Минфине рассказали, есть ли деньги на выплаты

В Министерстве финансов Украины заверили, что финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) является для ведомства "безоговорочным приоритетом". В то же время, в госбюджете предусмотрены средства на зарплаты военным, а потому ВСУ не останутся без денег. Всю же подобную информацию там назвали не соответствующими действительности.

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С заявлением выступили в самом министерстве. Там сообщили, что в течение всего срока полномасштабной войны все выплаты военным осуществляются:

в срок;

в полном объеме.

"Защитники Украины получают и будут получать денежное довольствие согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год. ... Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов", – говорится в сообщении.

Ранее же в СМИ появилась информация о том, что в случае, если власти страны не увеличат расходы на оборону на более чем 200 млрд грн, под конец 2025 года украинские военнослужащие могут остаться без денежного довольствия. Причина – перевыполнения Минобороны плана по расходам.

Прежде всего, отмечается, речь идет о боеприпасах. По данным аналитиков, на них начали использовать финансирование, "предусмотренное для выплат денежного обеспечения военным".

"Уже вскоре правительству и парламенту нужно будет менять закон "О государственном бюджете на 2025 год". Объем изменений измеряется сотнями миллиардов гривен, на которые придется увеличить расходную часть бюджета. Иначе в конце года военнослужащие рискуют остаться без выплат", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: в такой же ситуации Украина пребывала годом ранее, когда "дефицит средств на оборону достиг полтриллиона гривен". Устранить же его, напоминается, удалось за счет повышении налогов всем украинцам.

На 2025 год же, отмечается, на оборону предусмотрены расходы в размере 1,568 трлн грн, что лишь на 31 млрд грн больше, чем в 2024 году. В то же время, общий объем расходов, которые таким образом приблизили, уже превысил 200 млрд грн.

Аналитики объяснили: приближение расходов – это способ финансирования перевыполнения расходов Минобороны за счет средств, предусмотренных в будущие периоды. Такие действия не требуют изменений в закон о госбюджете – "ведь годовой план расходов ведомства остается неизменным".

"В январе-марте 2025 года Минобороны начало использовать средства, которые запланировано использовать в последние месяцы года. То есть за деньги, которые должны пойти на выплату денежного обеспечения военным в октябре-декабре, сейчас закупаются боеприпасы и другое вооружение", – отмечается в материале.

При этом подчеркивается: в экономическом блоке правительства и парламенте уверены, что профинансировать увеличение расходов обороны на 200 млрд грн можно без повышения налогов. В частности, за счет:

Перевыполнение плана доходов бюджета – ведь только за первый квартал 2025 года налоговая принесла дополнительные 36 млрд грн.

Финансирования части оборонных закупок за счет партнеров.

Наращивания объемов внутренних заимствований через выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Однако чиновники не исключают, что объем необходимых изменений в бюджет может оказаться гораздо больше. ... Все зависит от того, что будет происходить на поле боя и на переговорах", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, служащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в возрасте до 24 лет смогут рассчитывать на выплату миллиона гривен за военную службу. Ранее компенсацию гарантировали только военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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