Украинские обменники существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень 17 июня они определили его в средние 41,1/41,58 грн (покупка/продажа), что сразу на 17 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Переписали стоимость валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41,23/41,75 грн (покупка/продажа). Это:

на 8 коп. выше в покупке;

на 5 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,69-41,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,72 грн;

Райффайзен Банк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они его по 40,75-41,42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,12 грн;

Райффайзен Банк – 41,42 грн;

ПУМБ 41,3 – грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

ТАСкомбанк – 41,25 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара до конца недели

В то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, в ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Так:

В банках, по его прогнозу, до конца текущей рабочей недели (20 июня) курс будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн.

То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках – от 41,1 до 41,8 грн.

Ожидается рост курса в продаже.

В целом же, подчеркивается, из-за ряда факторов текущая неделя на валютном рынке Украины "пройдет очень напряженно". Среди них:

Нервозность в настроении инвесторов по всему миру из-за геополитической и военной обстановки. В связи, связанной с:

Конфликтом между Израилем и Ираном.

Усилившемся давлении России в войне с Украиной.

"Проблема в том, что такие риски невозможно полностью просчитать, что заставляет всех игроков закладывать их на максимальном уровне. Как следствие, взлеты цен на нефть на опасениях расширения ближневосточного конфликта, а также громкие заявления политиков во всем мире, что еще больше нервничает инвесторов", – объяснил Козырев.

Негативная информация о подготовке к следующему отопительному сезону.

"В настоящее время хранилища газа заполнены значительно меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. ... Газовые компании будут покупать под закупку топлива валюту, что также будет оказывать давление на курс и повлияет на объемы золотовалютных резервов", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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