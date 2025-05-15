Украинские обменники существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В украинских обменниках ощутимо подешевел доллар – прежде всего в покупке. В полдень 15 мая они определили его в средние 40,86/41,51 грн (покупка/продажа), что сразу на 24 коп. ниже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.
А вот в банках курс вырос. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,2/41,8 грн (покупка/продажа), что:
- на 5 коп. выше в покупке;
- на 3 коп. в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,59-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,7 грн;
- Райффайзен Банк – 41,59 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Универсал Банк – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,85 грн;
- Таскомбанк – 41,75 грн;
- абанк – 41,8 грн;
- Прокредит Банк – 41,75 грн.
Покупают же они ее по 40,7-41,35 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,1 грн;
- Райффайзен Банк – 41,35 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Універсал Банк – 40,7 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- Таскомбанк – 41,18 грн;
- абанк – 41,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с официальным курсом доллара
В свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева ранее рассказала OBOZ.UA, что в мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозу, он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. На 15 мая Нацбанк обновил его до 41,54 грн.
В целом же, отметила она, факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке Украины в мае, будет несколько. В частности:
- Направленная на укрепление гривни монетарная стратегия НБУ.
- Осуществление регулятором валютных интервенций – "с целью снижения разрыва между спросом и предложением иностранной валюты".
- Состояние экономики Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Прогнозируется, что до конца текущей недели (18 мая) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн.
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