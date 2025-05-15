Украинские обменники существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо подешевел доллар – прежде всего в покупке. В полдень 15 мая они определили его в средние 40,86/41,51 грн (покупка/продажа), что сразу на 24 коп. ниже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках курс вырос. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,2/41,8 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. выше в покупке;

на 3 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,59-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,59 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,7-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Універсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,18 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с официальным курсом доллара

В свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева ранее рассказала OBOZ.UA, что в мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозу, он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. На 15 мая Нацбанк обновил его до 41,54 грн.

В целом же, отметила она, факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке Украины в мае, будет несколько. В частности:

Направленная ​​на укрепление гривни монетарная стратегия НБУ.

Осуществление регулятором валютных интервенций – "с целью снижения разрыва между спросом и предложением иностранной валюты".

Состояние экономики Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Прогнозируется, что до конца текущей недели (18 мая) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн.

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