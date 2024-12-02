Украинские обменники существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках ощутимо повысили курс доллара. Утром понедельника 2 декабря стоимость валюты там определили в средние 41,6/42,05 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. дороже в покупке и на 21 коп. в продаже, чем вечером пятницы 29 ноября.

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А вот в банках изменений не произошло. Курс наличного доллара в них остался на прежнем уровне 41,4/41,9 грн (покупка/продажа).

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,85-41,99 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 41,25-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает: в течение текущей рабочей недели (2-6 декабря) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,25 до 42,1 грн. Т.е., не исключается снижение стоимости валюты в покупке и рост в продаже.

В обменниках же, по его словам, доллар будет находиться в рамках от 41,35 до 42 грн. Таким образом, прогнозируется снижение курса как в покупке, так и в продаже.

В целом же, отметил он, среди внутренних экономических факторов, которые будут влиять на валютный рынок на этой неделе, выделяется "необходимость у компаний окончательно рассчитаться со своими международными контрагентами по результатам торговли импортными товарами за период ноябрьских распродаж черной пятницы". А кроме того:

обстановка на фронтах;

степень обстрелов украинской критической инфраструктуры Россией;

потребности госкомпаний в приобретении валюты на межбанке для обеспечения задач ВСУ и закрытия потребностей ЖКХ в условиях зимы.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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