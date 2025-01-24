Украинские обменники продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники снизили курс доллара. В полдень 24 января они определили его в средние 41,8/42,24 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. ниже в покупке и на 17 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Переписали курс валюты и в банках – однако не так заметно. Там его определили в средние 41,85/42,4 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке, однако осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,2-42,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,25 грн;

Ощадбанк – 42,35 грн;

ПУМБ – 42,4 грн;

Райффайзен Банк – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,29 грн;

Укрсиббанк – 42,38 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,29 грн.

Покупают же они ее по 41,65-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В украинских банках готовятся покупать доллар по новому курсу

В то же время, в украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (27 января – 2 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,85 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются и в обменниках. По прогнозу банковского сектора, со следующего понедельника курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 42,2-43,2 грн.

В целом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в последние дни января на валютном рынке вряд ли произойдет, "что-то неожиданное или неожиданное". По его словам, месяц была достаточно интенсивным, однако "похоже, что пик активности пойдет на убыль".

"Это может проявиться в понижении спроса на валюту. И, соответственно, с этим уменьшении активности регулятора на межбанке", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное же задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.

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