Украинские обменники продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта
Украинские обменники снизили курс доллара. В полдень 24 января они определили его в средние 41,8/42,24 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. ниже в покупке и на 17 коп. в продаже, чем днем ранее.
Переписали курс валюты и в банках – однако не так заметно. Там его определили в средние 41,85/42,4 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке, однако осталось на прежнем уровне в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,2-42,4 грн. В частности:
- ПриватБанк – 42,25 грн;
- Ощадбанк – 42,35 грн;
- ПУМБ – 42,4 грн;
- Райффайзен Банк – 42,2 грн;
- Сенс Банк – 42,29 грн;
- Укрсиббанк – 42,38 грн;
- Креди Агриколь Банк – 42,29 грн.
Покупают же они ее по 41,65-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,65 грн;
- Ощадбанк – 41,85 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Райффайзен Банк – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,9 грн;
- Укрсиббанк – 41,75 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В украинских банках готовятся покупать доллар по новому курсу
В то же время, в украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (27 января – 2 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,85 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
Такие же процессы ожидаются и в обменниках. По прогнозу банковского сектора, со следующего понедельника курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 42,2-43,2 грн.
В целом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в последние дни января на валютном рынке вряд ли произойдет, "что-то неожиданное или неожиданное". По его словам, месяц была достаточно интенсивным, однако "похоже, что пик активности пойдет на убыль".
"Это может проявиться в понижении спроса на валюту. И, соответственно, с этим уменьшении активности регулятора на межбанке", – объяснил банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное же задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.
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