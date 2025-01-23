В украинских банках готовятся покупать доллар по новому курсу: чего ожидать через несколько дней

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (27 января – 2 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,85 грн. В то же время вечером 23 января банки покупают доллары в среднем по 41,85 грн, а продают по 42,4 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в обменниках. По прогнозу банковского сектора, со следующего понедельника их курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 42,2-43,2 грн. Вечером же 23 января они определили его в средние 41,83/42,29 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

В целом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в последние дни января на валютном рынке вряд ли произойдет, "что-то неожиданное или неожиданное". По его словам, месяц была достаточно интенсивным, однако "похоже, что пик активности пойдет на убыль".

"Это может проявиться в понижении спроса на валюту. И, соответственно, с этим уменьшении активности регулятора на межбанке", – объяснил банкир.

Более того, резюмировал он, ничего угрожающего на валютном рынке не произойдет и в ближайшие недели. Ведь Нацбанк, по его словам, убедил всех игроков рынка, что "у него достаточно возможности держать ситуацию, не допуская нездорового нагнетания".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя. НБУ обновил официальный курс доллара на 20 января до 42,13 грн, что на 4 коп. ниже текущего.

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