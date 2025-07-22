Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках снизили курс доллара. В полдень 22 июля они определили его в средние 41,18/41,84 грн (покупка/продажа). Это на 12 коп. ниже в покупке, и на 1 коп. в продаже, чем было днем ранее.

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А вот в банках курс оставили на прежнем уровне. Он составляет 41,5/42 грн (покупка/продажа).

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,9-42,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,88 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42,05 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42 грн.

Покупают же они его по 41,3-41,6 грн. Так:

ПриватБанк – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По его прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 27 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.

Таким образом, в обменниках прогнозируется рост курса как в покупке, так и продаже. А в банках – снижение в покупке.

"Курс доллара, которая является основной иностранной валютой в Украине, будет на ожидаемо стабильном уровне. Все изменения будут минимальными", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правоохранители разоблачили деятельность незаконную обменных пунктов – во Львовской области. Злоумышленники оказывали услуги по обмену иностранных валют (судя по опубликованным фото, в т.ч., долларов) без лицензий Национального банка.

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