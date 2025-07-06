Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники заметно переписали курс доллара – однако лишь в покупке. Утром 6 июля они определили его в средние 41,3/41,7 грн (покупка/продажа), что сразу на 27 коп. выше в покупке, чем было вечером 5 июля, однако осталось на прежнем уровне в продаже.

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Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41,48/41,98 грн (покупка/продажа), что:

На 3 коп. выше в покупке.

На 2 коп. ниже в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,92-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,92 грн.

ПУМБ – 42,1 грн.

Сенс Банк – 42,05 грн.

Укрсиббанк – 41,95 грн.

абанк – 42,1 грн.

Покупают же они валюту по 41,3-41,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,32 грн.

ПУМБ – 41,5 грн.

Сенс Банк – 41,55 грн.

Укрсиббанк – 41,3 грн.

абанк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в банках и обменниках с понедельника

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, с понедельника в украинских обменниках и банках ожидается заметное изменение курса доллара. Так:

В период с 7 по 13 июля стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн.

Таким образом, и в банках, и в обменниках прогнозируется рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

В целом же, отметил банкир, ситуация на валютном рынке "будет вполне адекватной". По его словам, курс доллара будет формироваться с учетом режима управляемой гибкости, уравновешивающего спрос и предложение.

"Можно сказать, что на рынке длится период курсовой стабильности. Сейчас стоимость доллара не дотягивает до начального курса года в среднем на 0,5-2%", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на существенный рост курса евро в Украине (с начала лета официальный подскочил более чем на 2 грн), в банковском секторе не советуют украинцам переводить в эту валюту, в частности, доллары. Ведь, утверждается, фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет, а потому, все возможные изменения будут носить ситуативный характер.

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