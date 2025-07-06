Украинские обменники готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (7-13 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн. В то же время вечером 5 июля там покупали ее в среднем по 41,03 грн, а продавали по 41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В банках, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-42 грн. Вечером же 5 июля они определили курс доллара в средние 41,45/41,2 грн (покупка/продажа). Так что не исключается рост стоимости валюты в покупке.

В то же время, отмечается, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Ситуация на валютном рынке будет вполне адекватной. Курс доллара будет формироваться с учетом режима управляемой гибкости, уравновешивающего спрос и предложение", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: потенциальные курсовые изменения будут "вполне адекватными, разнонаправленными и минимальными". А безналичный и наличный курсы будут почти одинаковыми.

"Можно сказать, что на рынке длится период курсовой стабильности. Сейчас стоимость доллара не дотягивает до начального курса года в среднем на 0,5-2%", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на существенный рост курса евро в Украине (с начала лета официальный подскочил более чем на 2 грн), в банковском секторе не советуют украинцам переводить в эту валюту, в частности, доллары. Ведь, утверждается, фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет, а потому, все возможные изменения будут носить ситуативный характер.

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