Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта
В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар. В полдень 22 мая они определили его курс в средние 41,3/41,65 грн (покупка/продажа), что на 38 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем днем ранее.
Изменили курс наличной валюты и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,15/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,59-41,8 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,62 грн;
- Райффайзен Банк – 41,59 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Универсал Банк – 41,65 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,7 грн;
- Таскомбанк – 41,8 грн;
- абанк – 41,8 грн;
- Прокредит Банк – 41,7 грн.
Покупают же они ее по 40,65-41,33 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,02 грн;
- Райффайзен Банк – 41,33 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Универсал Банк – 40,65 грн;
- Сенс Банк – 41,25 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- Таскомбанк – 41,1 грн;
- абанк – 41,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,15 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В Украине "готовится" существенное изменение курса доллара
Там временем в Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2025 года он может составить 43,7 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн. На 22 мая Нацбанк обновил официальный курс до 41,44 грн, что на 5 коп. ниже, чем днем ранее.
В то же время ожидается, что на конец 2026 года курс вырастет до 44,8 грн грн. А кроме того:
- в 2027 году – до 45,3 грн
- в 2028-м – до 45,8 грн.
Вместе с тем средний курс гривни к доллару США в 2025 году, как ожидается, составит 43,3 грн. Далее же будет рост:
- в 2026 году – до 44,7 грн;
- в 2027-м – до 45,2 грн;
- в 2028-м – до 45,6 грн.
О возможном росте сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил:
- Эта информация содержится в "бюджетной декларации и планах Правительства на бюджет 2026-2028".
- Сама декларация в настоящее время находится в процессе разработки – ее готовит Министерство финансов.
В целом же, по словам нардепа, бюджетную декларацию правительство должно одобрить до 1 июня. А потому финальные данные могут отличаться от имеющихся сейчас. Впрочем, считает он, вряд ли эти изменения будут существенными.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.
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