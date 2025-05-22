Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар. В полдень 22 мая они определили его курс в средние 41,3/41,65 грн (покупка/продажа), что на 38 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Изменили курс наличной валюты и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,15/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,59-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,62 грн;

Райффайзен Банк – 41,59 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 40,65-41,33 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,02 грн;

Райффайзен Банк – 41,33 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,65 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В Украине "готовится" существенное изменение курса доллара

Там временем в Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2025 года он может составить 43,7 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн. На 22 мая Нацбанк обновил официальный курс до 41,44 грн, что на 5 коп. ниже, чем днем ранее.

В то же время ожидается, что на конец 2026 года курс вырастет до 44,8 грн грн. А кроме того:

в 2027 году – до 45,3 грн

в 2028-м – до 45,8 грн.

Вместе с тем средний курс гривни к доллару США в 2025 году, как ожидается, составит 43,3 грн. Далее же будет рост:

в 2026 году – до 44,7 грн;

в 2027-м – до 45,2 грн;

в 2028-м – до 45,6 грн.

О возможном росте сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил:

Эта информация содержится в "бюджетной декларации и планах Правительства на бюджет 2026-2028".

Сама декларация в настоящее время находится в процессе разработки – ее готовит Министерство финансов.

В целом же, по словам нардепа, бюджетную декларацию правительство должно одобрить до 1 июня. А потому финальные данные могут отличаться от имеющихся сейчас. Впрочем, считает он, вряд ли эти изменения будут существенными.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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