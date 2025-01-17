Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько стоит

Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 17 января они определили его в средние 42,1/42,74 грн (покупка/продажа), что на 27 коп. ниже в покупке, но на 1 коп. выше в продаже, чем днем ранее.

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Изменили курс наличного доллара и в банках. Там его определили в средние 42,05/42,65 грн (покупка/продажа). Это:

на 13 коп. ниже в покупке;

на 15 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,55-42,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,7 грн;

Ощадбанк – 42,75 грн;

ПУМБ – 42,9 грн;

Райффайзен Банк – 42,55 грн;

Сенс Банк – 42,65 грн;

Укрсиббанк – 42,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,55 грн.

Покупают же они ее по 42,1-41,95 грн. Так:

ПриватБанк – 42,1 грн;

Ощадбанк – 42,1 грн;

ПУМБ – 42,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,95 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,9 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара вырастет до 46 грн

В свою очередь, аналитики ICU считают, что в течение 2025 года гривня будет ослабевать. И на конец года достигнет уровня 46 грн/доллар.

"Стабилизация курса будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ. Так что мы ожидаем подорожание доллара в январе не выше 42,5 грн/доллар. Общая тенденция к ослаблению гривни небольшими шагами в течение года будет сохраняться", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же нардепа Богдана Кицака, переход Украины с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты будет длительным и медленным – этот процесс будет продолжаться постепенно в течение 5-10 лет и украинцы этого практически не почувствуют. Осуществляться же он будет благодаря увеличению объемов операций в паре гривня-евро.

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