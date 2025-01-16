Украинцам рассказали, когда гривню отвяжут от доллара и "перейдут" на евро: как это будет происходить

Переход Украины с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты будет длительным и медленным – этот процесс будет продолжаться постепенно в течение 5-10 лет и украинцы этого практически не почувствуют. Осуществляться же он будет благодаря увеличению объемов операций в паре гривня-евро.

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Об этом сообщил нардеп Богдан Кицак ("Слуга народа"). Он отметил, что переход также будет осуществлен за счет:

роста экспорта и импорта;

денежных переводов украинцев из-за границы.

"Мы идем в этом направлении. Произойдет ли это через год-два? Совершенно неверно такое утверждение. Это преспектива 5-10 лет и все будет происходить постепенно", – сказал нардеп.

В свою очередь, народный депутат Андрей Николаенко ("Батькивщина") подчеркнул: отвязывание гривни от доллара ради евро важно прежде всего, для бизнеса. А вот обычные люди этого не почувствуют – ведь "украинцы живут в гривне, и будут жить в гривне".

"Через евро будут совершаться внешние торговые соглашения. И в Украину будет поступать выручка валюта больше не в долларе, а в евро. Учитывая, что заявленный евроинтеграционный курс и ЕС является гораздо большим торговым партнером, чем США, это выглядит разумным шагом", – сказал он.

Ранее же первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что резкого перехода от доллара к еворо не будет – все произойдет медленно и незаметно. При этом она подчеркнула: сейчас не лучшее время отвязывать курс гривни от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны.

Сам же переход с доллара на евро, по ее словам, пойдет на пользу украинской экономике. В частности, отметила Рожкова, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз.

"Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая произойдет. Если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводится большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее. Как и наше членство в Европейском Союзе", – отметила первая замглавы НБУ.

Впрочем, подчеркнула она, о конкретных сроках перехода речь не идет. "Когда и как (это произойдет. – Ред.) – это другой вопрос", – резюмировала Рожкова.

Как сообщал OBOZ.UA, присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобится некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находится только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу – в т.ч. межгосударственные переводы.

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