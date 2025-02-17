Украинские обменники не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень понедельника 17 февраля его определили в средние 41,3/41,74 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дороже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 14 февраля.

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Изменили курс американской валюты и в банках. Там его определили в средние 41,4/42 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. дешевле в покупке;

осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,82-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,88 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,82 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Абанк – 42,1 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн;

Прокредит Банк – 42 грн.

Покупают же они ее по 41,28-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,28 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,45 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Абанк – 41,5 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В то же время, в банковском секторе ожидают, что в течение текущей недели (17-23 февраля) курс доллара в банках будет находиться в пределах 41,8-42,3 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются и в обменниках. По прогнозу банковского сектора, с понедельника курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 41,8-42,3 грн.

"Курсовая ситуация будет оставаться прогнозируемой и стабильной. Пока рынку не грозят стремительные изменения. Регулятор будет прилагать усилия, чтобы валютный рынок оставался экономической опорой страны", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В то же время, отметил он, ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности, долларов, – с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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