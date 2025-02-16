Украинские обменники приготовились существенно менять курс доллара: каким будет с понедельника

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (17-23 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,8-42,3 грн. В то же время вечером 15 февраля обменные пункты покупают доллары в среднем по 41,4 грн, а продают по 41,73 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в банках. Как рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, с понедельника курс наличного доллара в них будет находится в рамках 41,8-42,3 грн – как и в обменниках. Вечером же 15 февраля банки покупали валюту в среднем по 41,5 грн, а продавали по 42,05 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

"Курсовая ситуация будет оставаться прогнозируемой и стабильной. Пока рынку не грозят стремительные изменения. Регулятор будет прилагать усилия, чтобы валютный рынок оставался экономической опорой страны", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: курсовые изменения будут происходить в достаточно узком коридоре – ведь официальный курс будет формироваться в пределах 41,8-42,2 грн/доллар. В то же время, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет постепенно сокращаться.

"Не исключаем, что межкурсовая разница будет тянуть до 0. То есть курсы валют могут выравняться, а на наличном рынке вполне возможны более низкие курсы, чем на межбанке", – отметил банкир.

В то же время, заметил он, приближение посевной кампании, а также другие экономические факторы положительно скажутся на курсовой динамике. А потому стремительный рост курсов исключен.

"НБУ будет оставаться основным и весомым игроком рынка, а его эффективная стратегия позволит избежать любых непредсказуемостей или курсового хаоса. Следовательно, мы ожидаем, что текущие курсовые изменения не будут выбиваться за пределы системы, созданной вследствие введения режима управляемой гибкости", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя.

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