Украинские обменники не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники в полдень 26 апреля выставили курс доллара на среднем уровне 39,48/39,95 грн (покупка/продажа). Что на 14 коп. дороже в покупке, и всего на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

Небольшой рост стоимости американской валюты зафиксирован и в банках. В полдень 26 апреля там определили ее на среднем уровне 39,43/39,9 грн (покупка/продажа), что:

на 3 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 4 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения покупают доллар по 39,35-38,85 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,35 грн;

Укрэксимбанк – 39,35 грн;

ПУМБ – 39,5 грн;

Укрсиббанк – 39,35 грн;

Сенс Банк – 39,5 грн;

Универсал Банк – 38,85 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.

Продают же они валюту по 39,85-39,95 грн. Так:

ПриватБанк – 39,95 грн;

Укрэксимбанк – 39,95 грн;

ПУМБ – 39,99 грн;

Укрсиббанк – 39,9 грн;

Сенс Банк – 39,95 грн;

Универсал Банк – 39,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,85 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в мае

В то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. При чем, в большей степени это затронет курс в продаже.

По прогнозу банковского сектора, в мае стоимость американской валюты на наличном рынке будет составлять 39-41 грн. В то же время, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

30-50 коп. в банках;

до 50 коп. – в обменниках.

При этом разница между курсами купли и продажи в банках прогнозируется в 50-60 коп. В обменниках – от 60 коп. до 1 грн.

"Можем прогнозировать, что в мае общая ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от активности и эффективности действий регулятора, устанавливающего правила для всего рынка. В то же время вероятность чрезвычайных ситуаций на рынке будет оставаться низкой", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Министерстве экономики ожидают, что в 2027 году обменный курс доллара в Украине может достичь 49,6 грн. Таким образом, в ведомстве прогнозируют значительную девальвацию гривни в течение ближайших лет. К примеру, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

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