Украинские обменники не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Украинские обменники в полдень 26 апреля выставили курс доллара на среднем уровне 39,48/39,95 грн (покупка/продажа). Что на 14 коп. дороже в покупке, и всего на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.
Небольшой рост стоимости американской валюты зафиксирован и в банках. В полдень 26 апреля там определили ее на среднем уровне 39,43/39,9 грн (покупка/продажа), что:
- на 3 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;
- на 4 коп. – в продаже.
В целом крупные учреждения покупают доллар по 39,35-38,85 грн. В частности:
- ПриватБанк – 39,35 грн;
- Укрэксимбанк – 39,35 грн;
- ПУМБ – 39,5 грн;
- Укрсиббанк – 39,35 грн;
- Сенс Банк – 39,5 грн;
- Универсал Банк – 38,85 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.
Продают же они валюту по 39,85-39,95 грн. Так:
- ПриватБанк – 39,95 грн;
- Укрэксимбанк – 39,95 грн;
- ПУМБ – 39,99 грн;
- Укрсиббанк – 39,9 грн;
- Сенс Банк – 39,95 грн;
- Универсал Банк – 39,95 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,85 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с долларом в мае
В то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. При чем, в большей степени это затронет курс в продаже.
По прогнозу банковского сектора, в мае стоимость американской валюты на наличном рынке будет составлять 39-41 грн. В то же время, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:
- 30-50 коп. в банках;
- до 50 коп. – в обменниках.
При этом разница между курсами купли и продажи в банках прогнозируется в 50-60 коп. В обменниках – от 60 коп. до 1 грн.
"Можем прогнозировать, что в мае общая ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от активности и эффективности действий регулятора, устанавливающего правила для всего рынка. В то же время вероятность чрезвычайных ситуаций на рынке будет оставаться низкой", – констатировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Министерстве экономики ожидают, что в 2027 году обменный курс доллара в Украине может достичь 49,6 грн. Таким образом, в ведомстве прогнозируют значительную девальвацию гривни в течение ближайших лет. К примеру, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.
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