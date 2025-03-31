Украинские обменники не стали удерживать доллар: какой выставили курс после выходных

За выходные украинские обменники ощутимо переписали курс доллара. В полдень понедельника 31 марта они выставили его на среднем уровне 41,3/41,65 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. выше в покупке и на 10 коп. в продаже, чем вечером пятницы 28 марта.

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А вот в банках наличный доллар подешевел. Там его определили в средние 41,15/41,75 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке и на 5 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,63-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,63 грн;

Універсал Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Кредобанк – 41,69 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Універсал Банк – 40,8 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Кредобанк – 41,21 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Следует готовиться к новому курсу доллара

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (31 марта – 6 апреля) курс доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,4-42 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

"Курс доллара в Украине в ближайшее время не претерпит серьезных изменений. Рынок остается под контролем НБУ, а внешние факторы пока способствуют длительной относительной курсовой стабильности", – говорится в сообщении.

При этом Лесовой подчеркнул: в целом в течение первой недели апреля валютный рынок Украины сохранит привычные тенденции февраля-марта. В частности:

Гривня останется в относительном равновесии.

Курсовые колебания не несут серьезных рисков для рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк больше не будет рассчитывать официальный курс гривни к ряду валют. Изменение вступит в силу с 31 марта и затронет 13 валют – в частности, российский и беларусский рубли.

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