Следует готовиться к новому курсу доллара: украинцам рассказали, что будет с валютой в ближайшие дни

В украинских обменниках прогнозируется ощутимое изменение курса доллара. По ожиданиям, на следующей неделе (31 марта – 6 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время вечером 29 марта обменные пункты покупают доллар по среднему курсу 41,01 грн, а продают по 41,55 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,4-42 грн.

Вечером же 29 марта они покупают доллар в среднем по 41,2 грн. А продают по 41,8 грн.

"Курс доллара в Украине в ближайшее время не претерпит серьезных изменений. Рынок остается под контролем НБУ, а внешние факторы пока способствуют длительной относительной курсовой стабильности", – говорится в сообщении.

При этом Лесовой подчеркнул: в целом в течение первой недели апреля валютный рынок Украины сохранит привычные тенденции февраля-марта. В частности:

Гривна останется в относительном равновесии.

Курсовые колебания не несут серьезных рисков для рынка.

"Главным фактором стабильности остается политика НБУ. Регулятор активно работает над сдерживанием инфляции и укреплением гривни: с декабря учетная ставка изменялась уже трижды, увеличившись с 13% до 15,5%. Это оказывает непосредственное влияние на курсовую ситуацию – в марте доллар фактически находился в состоянии стагнации", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководителя аналитического департамента "Финансового пульса" Диляры Мустафаевой, предпосылок для валютного кризиса в Украине нет. Ведь в условиях войны главным игроком остается Национальный банк, "проводящий взвешенную политику, а геополитические новости "будут скорее создавать психологический эффект", чем реально влиять на курсовые тренды.

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