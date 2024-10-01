Украинские обменники готовятся покупать доллары по новому курсу: чего ожидать

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 4 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41 до 41,65 грн. Вечером же 1 октября те покупают валюту в среднем по 41,32 грн, а продают по 41,62 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация прогнозируется и в банках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Вечером же 1 октября в банках доллар стоит в среднем 41,06 грн в покупке и 41,55 грн в продаже.

"Текущая задача Нацбанка и банков – сделать так, чтобы получившие гривню клиенты не начали ее "пускать" на валютный или потребительский рынок. То есть еще более актуальным становится вопрос привлекательности для клиентов гривневых вкладов: от этого будет зависеть дальнейшая картина по инфляции и во многом по курсу", – сказал Козырев.

Что будет влиять на курс доллара

В целом же, отметил он, на ситуацию на валютном рынке будет влиять ряд факторов. Среди них:

Готовность банков к ужесточению нормативов резервирования с 11 октября.

По его словам, банки – система инертная. А потому за один день перегруппировать свои ресурсы так, чтобы обеспечить большие объемы гривны на корреспондентском счете (открывается одним банком другому банку для осуществления межбанковских переводов) им не удастся. Причем "чем больше банк, тем больше времени ему понадобится на подобную перегруппировку".

Подготовка Украины к отопительному сезону.

Ожидается, что это существенно добавит спрос на валюту со стороны государственных и частных компаний, обеспечивающих этот процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые просто скупают иностранную валюту – в т.ч. доллары – и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств. Ведь Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения – то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни.

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