Украинские обменники готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать с понедельника

В украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (14-20 октября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. В то же время, вечером 10 октября обменные пункты покупают доллары в среднем по 41,04 грн, а продают по 41,48 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такой же ситуация прогнозируется и в банках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн;

вечером 10 октября там определили стоимость валюты в средние 41,05/41,5 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,3-0,5 грн в банках. И до 0,5 грн в обменных пунктах.

Курсовые отклонения же прогнозируются в пределах 2% в неделю.

"На следующей неделе на валютном рынке сохранится относительно стабильная ситуация: без чрезмерных курсовых изменений (все изменения будут происходить в пределах допустимых коридоров). В то же время рынок будет "оживленным": с ежедневными курсовыми, но неугрожающими изменениями", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, на валютном рынке будут сохраняться обстоятельства мягкого регулирования. Которые заключаются в достижении равновесия между спросом и предложением на валюту в условиях инфляционного давления.

"Глобальные курсовые изменения маловероятны. А валютный коридор допустимых изменений останется на уровне начала октября", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же финансового эксперта Алексея Козырева, вкладывание средств в разные активы может помочь защитить сбережения и даже заработать на них. К примеру, инвестировать можно в иностранную валюту – доллары, евро и пр. А также гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты.

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